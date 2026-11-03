राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, रामदेव ने जीते 4 पदक
57 एथलीटों के इस दल में 49 अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और 8 जीवित दाता शामिल थे.
Published : November 3, 2026 at 8:28 AM IST
जयपुर: अंग मिला तो जिंदगी मिली और जिंदगी मिली तो मेडल भी. दिल्ली में 'जिंदगी दोबारा' थीम पर हुए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण खेल में यही दिखा. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के हाथों सम्मानित हुए वो खिलाड़ी जिन्होंने नई किडनी, नए लिवर के साथ विश्व मंच पर 63 पदक जीते. उपराष्ट्रपति ने 'जिंदगी दोबारा' कैलेंडर का विमोचन किया तो मंच पर वो चेहरे थे, जिन्होंने जर्मनी के ड्रेसडेन में विश्व प्रत्यारोपण खेल 2025 में 63 पदक जीतकर तिरंगा लहराया था.
57 खिलाड़ियों में 49 वो थे जिन्हें किसी ने अपना अंग दान किया था. राजस्थान के 6 खिलाड़ियों ने भी देश का नाम रोशन किया. प्रदेश के रामदेव सिंह ने तो चार पदक जीतकर बता दिया, अंगदान से जिंदगी खत्म नहीं, दोबारा शुरू होती है. 57 एथलीटों के इस दल में 49 अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता और 8 जीवित दाता शामिल थे. भारतीय खिलाड़ियों ने 16 स्वर्ण, 22 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में 13वां स्थान हासिल किया.
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प्रदेश के इन खिलाड़ियों ने जीते पदक: इस उपलब्धि में राजस्थान के खिलाड़ियों का भी अहम योगदान रहा. प्रदेश के छह एथलीटों ने विभिन्न खेलों में पदक जीतकर देश और राजस्थान का गौरव बढ़ाया. इनमें रामदेव सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण सहित चार पदक जीते. उन्होंने जेवलिन में स्वर्ण, लंबी कूद में रजत तथा बॉल थ्रो और डिस्कस में कांस्य पदक हासिल किए. वहीं, अंकित कुमार ने जेवलिन में रजत और पेटांक डबल्स में कांस्य पदक जीता. भवानी सिंह ने पेटांक सिंगल्स में रजत और पेटांक डबल्स में कांस्य पदक अपने नाम किया. अमित कुमार शर्मा ने तीरंदाजी में रजत पदक हासिल किया. हर्षवर्धन सिंह और हितेश शर्मा ने तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया.
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राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों का प्रदर्शन :-
अमित कुमार शर्मा: तीरंदाजी में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।
अंकित कुमार: जेवलिन में रजत और पेटांक डबल्स में कांस्य पदक हासिल किया।
भवानी सिंह: पेटांक सिंगल्स में रजत और पेटांक डबल्स में कांस्य पदक जीता।
हर्षवर्धन सिंह: तीरंदाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया।
हितेश शर्मा: तीरंदाजी में कांस्य पदक हासिल किया।
रामदेव सिंह: शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन में स्वर्ण, लंबी कूद में रजत, बॉल थ्रो और डिस्कस में कांस्य पदक जीता।
अंगदान का महत्व समझाया: पदक विजेता अमित कुमार ने बताया कि वे किडनी रिसीवर हैं और कई प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. विश्व प्रत्यारोपण खेल 2025 में भारतीय टीम की भागीदारी को सफल बनाने में ऑर्गन इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही. संस्था ने भारतीय दल को संगठित करने, प्रशिक्षण देने और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई. इन खेलों के माध्यम से अंग प्रत्यारोपण के बाद भी स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने का संदेश दिया गया. 'जिंदगी दोबारा' की थीम ने अंगदान के महत्व और प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं की उपलब्धियों को सामने लाने का काम किया.
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