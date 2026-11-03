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राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण खेल में राजस्थान के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, रामदेव ने जीते 4 पदक

विजेता खिलाड़ी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अंग मिला तो जिंदगी मिली और जिंदगी मिली तो मेडल भी. दिल्ली में 'जिंदगी दोबारा' थीम पर हुए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण खेल में यही दिखा. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के हाथों सम्मानित हुए वो खिलाड़ी जिन्होंने नई किडनी, नए लिवर के साथ विश्व मंच पर 63 पदक जीते. उपराष्ट्रपति ने 'जिंदगी दोबारा' कैलेंडर का विमोचन किया तो मंच पर वो चेहरे थे, जिन्होंने जर्मनी के ड्रेसडेन में विश्व प्रत्यारोपण खेल 2025 में 63 पदक जीतकर तिरंगा लहराया था.