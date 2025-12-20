ETV Bharat / state

रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का समापन, ऐसे आयोजन हर साल कराने की मांग

राजधानी में दो दिवसीय नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का समापन हुआ. यहां 8 राज्य के 150 ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अनुभव साझा किए.

National Transgender Sports Meet
रायपुर में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 20, 2025 at 9:05 PM IST

रितेश तंबोली की रिपोर्ट

रायपुर: राजधानी के कोटा स्टेडियम में 2 दिवसीय नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया. यह प्रतियोगिता शुक्रवार से शुरू हुई और शनिवार को इसका दूसरा व अंतिम दिन रहा. इस खेल प्रतियोगिता में 8 राज्यों के लगभग 150 ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. शनिवार को खेल के साथ-साथ शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.

राजधानी में दो दिवसीय नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट का समापन हुआ

खेल के जरिए प्रतिभा दिखाने का मौका: इस प्रतियोगिता के माध्यम से ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मंच मिला. खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे आयोजन हर साल होने चाहिए, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में खेल भावना को बढ़ावा मिले और छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाया जा सके. साथ ही खेल के माध्यम से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पुलिस भर्ती और अन्य नौकरियों की तैयारी का अवसर मिल रहा है, जिससे पारंपरिक तौर पर मांगकर जीवन चलाने की मजबूरी से बाहर निकलने का रास्ता बना है.

National Transgender Sports Meet
8 राज्य के 150 ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-कौन से खेल हुए शामिल

  • दौड़
  • रस्साकशी
  • ऊंची कूद
  • लंबी कूद
  • गोला फेंक

मैं पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हूं और पिछले तीन सालों से रनिंग का अभ्यास कर रही हैं. ऐसे में ये खेल प्रतियोगिता हमारे लिए काफी मददगार है- मधु मानिकपुरी, ट्रांसजेंडर, रायपुर

National Transgender Sports Meet
राजधानी के कोटा स्टेडियम में नेशनल ट्रांसजेंडर स्पोर्ट्स मीट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरे राज्यों से भी पहुंचे खिलाड़ी: रायपुर की ट्रांसजेंडर पीहू निर्मलकर ने कहा कि यह आयोजन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से भी खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं.

यह आयोजन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करता है. खेल से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है. देश के 18 राज्यों में ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह बनाए गए हैं और ऐसे आयोजन हर राज्य में होते रहना चाहिए.- लुधियाना के गरिमा गृह के संचालक मदन

सोच में आ रहा है धीरे-धीरे बदलाव: अमृतसर से आए ट्रांसजेंडर खिलाड़ी माधव धवन ने कहा कि पहले खेल प्रतियोगिताएं केवल सामान्य लोगों के लिए होती थीं, लेकिन अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में भी ऐसे आयोजन हो रहे हैं. उन्होंने माना कि समाज की सोच में बदलाव आया है, लेकिन अभी और बदलाव की जरूरत है.

National Transgender Sports Meet
खेल के जरिए प्रतिभा दिखाने का मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर की ट्रांसजेंडर खेल मैदान में: कोंडागांव की ट्रांसजेंडर गंगाबाई ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. 800 मीटर दौड़ में उन्हें दूसरा स्थान मिला. उन्होंने कहा कि पहले डर लग रहा था, लेकिन बाकी खिलाड़ियों को देखकर हिम्मत बढ़ी. बस्तर क्षेत्र में अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है और वे पुलिस भर्ती व अन्य प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं.

आयोजन का मकसद क्या है: छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति की सचिव रवीना बरिहा ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की विजिबिलिटी बढ़ाना है. यह केवल खेल नहीं, बल्कि समान अधिकार और अवसर का संदेश है.

हम इस खेल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अंदर में एक टैलेंट होता है- रवीना बरिहा, छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति

ऐसे आयोजन सरकार का ध्यान इस ओर खींचने का प्रयास हैं, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी बराबर के अवसर मिल सकें. एकता, डायरेक्टर गरिमा गृह गोरखपुर

2012 के बाद ये पहला ऐसा आयोजन: गोरखपुर गरिमा गृह की डायरेक्टर एकता ने बताया कि रायपुर वह भूमि है, जहां साल 2012 में देश की पहली ट्रांसजेंडर खेल प्रतियोगिता हुई थी. इसके बाद 2025 में यह आयोजन फिर से हो रहा है, जो एक बड़ा अंतर दिखाता है. उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए अभी तक कोई ठोस सरकारी खेल नीति नहीं है.

