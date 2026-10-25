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रांची में सजेगा साइकिलिंग का महाकुंभः 30 अक्टूबर से शुरू होगा राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 600 से अधिक साइकिलिस्ट लेंगे हिस्सा

वेलोड्रम स्टेडियम में आधिकारिक मस्कट लॉन्च (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा वेलोड्रम में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी.

इस प्रतियोगिता को लेकर रविवार को वेलोड्रम स्टेडियम में आधिकारिक मस्कट की लॉन्चिंग की गई. इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की.