रांची में सजेगा साइकिलिंग का महाकुंभः 30 अक्टूबर से शुरू होगा राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 600 से अधिक साइकिलिस्ट लेंगे हिस्सा
रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 25, 2026 at 6:38 PM IST
रांचीः झारखंड की राजधानी रांची में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है. खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा वेलोड्रम में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 78वीं सीनियर, 55वीं जूनियर और 41वीं सब जूनियर राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी.
इस प्रतियोगिता को लेकर रविवार को वेलोड्रम स्टेडियम में आधिकारिक मस्कट की लॉन्चिंग की गई. इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की.
देशभर से पहुंचेंगे 600 से अधिक खिलाड़ी
झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव शैलेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 600 से अधिक साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे. खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और प्रतियोगिता के संचालन के लिए 100 से अधिक तकनीकी अधिकारी भी रांची पहुंचेंगे. छह दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन से रांची को साइकिलिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दिलाने का अवसर मिलेगा.
खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था पूरी
शैलेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि खेलगांव का वेलोड्रम ट्रैक अंतरराष्ट्रीय स्तर का है. प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और अभ्यास से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. आयोजन समिति का प्रयास है कि खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और वे बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें. उन्होंने कहा कि झारखंड इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी को यादगार बनाने के लिए तैयार है.
मस्कट लॉन्च के साथ प्रचार-प्रसार तेज
इस प्रतियोगिता के आधिकारिक मस्कट की लॉन्चिंग के साथ ही आयोजन को लेकर प्रचार-प्रसार की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से राज्य में साइकिलिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे युवा खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़ने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के रितेश झा, तकनीकी अधिकारी सतविंदर कौर, कोषाध्यक्ष रणवीर कुमार और कोच रामकुमार समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
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