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रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन, 13 स्वर्ण के साथ राजस्थान बना ओवरऑल चैंपियन

पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ मंत्री योगेंद्र प्रसाद ( ETV BHARAT )

रांची: भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में आयोजित 78वीं सीनियर महिला एवं पुरुष, 55वीं जूनियर तथा 34वीं सब जूनियर बालक, बालिका राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का बुधवार को भव्य समापन हुआ.

अंतिम दिन विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले