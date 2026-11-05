रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का भव्य समापन, 13 स्वर्ण के साथ राजस्थान बना ओवरऑल चैंपियन
रांची में राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के समापन समारोह कार्यक्रम में पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 5, 2026 at 4:24 AM IST
रांची: भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं झारखंड साइकिलिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में खेलगांव स्थित सिदो-कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में आयोजित 78वीं सीनियर महिला एवं पुरुष, 55वीं जूनियर तथा 34वीं सब जूनियर बालक, बालिका राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का बुधवार को भव्य समापन हुआ.
अंतिम दिन विभिन्न वर्गों में रोमांचक मुकाबले
प्रतियोगिता के छठे और अंतिम दिन विभिन्न वर्गों में कई रोमांचक मुकाबले हुए. झारखंड की सरिता कुमारी ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया. इस तरह झारखंड के खाते में कुल तीन पदक आए.
समापन समारोह में मंत्री योगेंद्र प्रसाद रहे उपस्थित
प्रतियोगिता में 13 स्वर्ण पदकों के साथ राजस्थान ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि 10 स्वर्ण पदक जीतकर रेलवे की टीम उपविजेता रही. समापन समारोह में झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हांसदा भी समारोह में शामिल हुए. इसके अलावा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सरदार ओमकार सिंह, झारखंड ओलंपिक संघ के शिवेंद्र दुबे, चंचल भट्टाचार्य, निशिकांत पाठक और अम्लान कुसुम सिंह समेत कई अतिथि मौजूद रहे.
पदक विजेताओं को मेडल और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित
मुख्य अतिथि मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सांसद विजय हांसदा ने विभिन्न स्पर्धाओं के पदक विजेताओं को मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया. ओवरऑल चैंपियन राजस्थान को चैंपियनशिप की जर्सी प्रदान की गई. साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन सरदार ओमकार सिंह ने भी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
छठे दिन के प्रमुख परिणाम
अंतिम दिन महिला एलीट वर्ग की 10 KM स्क्रैच रेस में हरियाणा की मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता. ओडिशा की स्वास्ति सिंह को रजत और राजस्थान की हर्षिता जाखड़ को कांस्य पदक मिला. पुरुष जूनियर वर्ग की 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में राजस्थान के रोहित पुनिया ने स्वर्ण पदक हासिल किया.
इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा
मणिपुर के जेइस थोखचोम दूसरे और बिहार के शशि यादव तीसरे स्थान पर रहे. सब जूनियर बालिका वर्ग की 2 KM इंडिविजुअल परस्यूट स्पर्धा में मणिपुर की सैखोम फ्लोरेंस देवी ने 2:41.949 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. हरियाणा की दीक्षा (2:46.959) को रजत और राजस्थान की दीक्षा (2:47.145) को कांस्य पदक मिला.
कीर्ति रंगास्वामी सी ने जीता स्वर्ण पदक
महिला एलीट केइरीन फाइनल में आरएसपीबी की कीर्ति रंगास्वामी सी ने स्वर्ण पदक जीता. झारखंड की सरिता कुमारी दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक जीतने में सफल रहीं, जबकि महाराष्ट्र की श्वेता गुंजाल ने कांस्य पदक हासिल किया. महिला जूनियर केइरीन स्पर्धा में महाराष्ट्र की आभा सोमन ने स्वर्ण पदक जीता. तमिलनाडु की थबिता एस को रजत और जय ज्योत्सना ए को कांस्य पदक मिला.
पुरुष जूनियर टीम स्प्रिंट में मणिपुर की टीम ने 1:07.138 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता. राजस्थान की टीम 1:07.521 मिनट के साथ दूसरे और अंडमान एवं निकोबार की टीम 1:08.002 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रही. पुरुष एलीट मैडिसन की 30 किलोमीटर स्पर्धा में आरएसपीबी की जोड़ी विश्वजीत सिंह और नीरज कुमार ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया. सर्विसेज (एसएससीबी) की मनजीत सिंह और कृष्णा नायकौड़ी की जोड़ी 38 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही. पंजाब के हरशवीर सिंह सेखों और दिवजोत सिंह की जोड़ी ने 21 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता.
आयोजन में इनका रहा योगदान
चैंपियनशिप के सफल आयोजन में झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेन्द्र पाठक, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, उपाध्यक्ष सुरजीत कुमार, दिलीप गुप्ता, जितेंद्र महतो, चंद्र बहादुर सिंह, राजकुमार मेहता और मोहम्मद फरीद समेत अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.
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