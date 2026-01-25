ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026: पर्यटकों को काफी पसंद है राजधानी दिल्ली, जानिए 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में...

25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, पर्यटकों को काफी पसंद है दिल्ली

जानिए दिल्ली के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल
जानिए दिल्ली के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 25, 2026 at 8:16 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/राहुल चौहान: देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है. भारत का पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी पर्यटन स्थलों की भरमार है. अगर कोई दिल्ली के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करना चाहे तो उसको कम से कम एक सप्ताह का समय लगेगा. आज हम इस स्टोरी में दिल्ली के प्रमुख 10 पर्यटन स्थलों के बारे में बता रहे हैं. दिल्ली में मुगलकाल से लेकर ब्रिटिश काल और आधुनिक काल से संबंधित तमाम पर्यटन स्थल साल भर लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं.

लाल किला

दिल्ली का लालकिला मुगलकाल का प्रतीक है. लालकिला दिल्ली का ऐसा पर्यटन स्थल है, जहां साल भर लोग घूमने के लिए आते रहते हैं. लालकिला मुगल वास्तुशैली और लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित 1638 ईस्वी में बनी इमारत है. इसे वर्ष 2006 में यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था. लाल किले की सुंदरता और शाही बनावट के कारण लालकिले को देखने के लिए विदेशों से भी लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं. लालकिला 250 एकड़ में फैला है. लालकिले में एक संग्रहालय भी स्थित है. सामने चांदनी चौक मार्केट है, यहां आप शॉपिंग भी कर सकते हैं.

दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक
दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक (ETV Bharat)
दिल्ली के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल जहां पर दूर दूर से घूमने आते हैं लोग (ETV Bharat)

कुतुब मीनार

दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुबमीनार विश्व की ऊंची ऐतिहासिक इमारतों में से एक है. कुतुबमीनार को कुतुब-उद-दीन ऐबक ने अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरणा लेते हुए 1193 में लाल बलुआ पत्थरों से इस मीनार की नींव रखी थी. इसके बाद इल्तुतमिश ने तीन मंजिल का निर्माण करवाया और 1368 में फिरोजशाह तुगलक ने अंतिम पांचवीं मंजिल का निर्माण करवाया. मीनार में कुरान की आयतें और फूलों की महीन कारीगरी भी कराई गई है. कुतुबमीनार को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है. इसके परिसर में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित एक लौह स्तंभ भी है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है.

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
इंडिया गेट के पास पर्यटक
इंडिया गेट के पास पर्यटक (ETV Bharat)

इंडिया गेट

इंडिया गेट भी दिल्ली का ऐसा प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना रहता है. इंडिया गेट दिल्ली के केंद्र में स्थित है. यह 42 मीटर ऊंचा है. यहां से आप राष्ट्रपति भवन और नेशनल वॉर मेमोरियल भी आसानी से घूम सकते हैं. नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पीछे स्थित है. इंडिया गेट पर 1972 से जल रही अमर जवान ज्योति मशाल को अब नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में शामिल कर लिया गया है.

वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट (ETV Bharat)

अक्षरधाम मंदिर

अक्षरधाम मंदिर को स्वामिनारायण भगवान के मंदिर के रूप में जाना जाता है. यह मंदिर पर्यटकों के घूमने के लिए बेहतरीन दर्शनीय स्थल है. यह दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है. इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था. यह मंदिर हिंदू धर्म की प्राचीन सनातन संस्कृति को दर्शाता है. अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इस मंदिर के निर्माण में गुलाबी संगमरमर और बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है. इस मंदिर को 11 हजार मजदूरों और कारीगरों ने पांच वर्ष से अधिक समय में तैयार किया. मंदिर सोमवार को दर्शकों के लिए बंद रहता है. मंदिर प्रत्येक शाम को फव्वारा शो होता है.

दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल
दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थल (ETV Bharat)

लोटस टैंपल

दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के नजदीक स्थित लोटस टेंपल भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहता है. इसे कमल मंदिर भी कहते हैं. इस मंदिर का निर्माण 1986 में बहाई धर्म के लोगों के द्वारा करवाया गया. कमल के फूल के आकार में इसको बनाया गया है. इसलिए इसे लोटस टेंपल नाम दिया गया है. लोटस मंदिर के अंदर किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है. मंदिर में सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ा जाता है. मंदिर परिसर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है. लोटस टेंपल में दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं.

लोटस टैंपल
लोटस टैंपल (ETV Bharat)

हुमायूं का मकबरा

हुमायूं का मकबरा दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित है. इसका निर्माण 1572 में हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने करवाया था. यह मकबरा मुगल वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट नमूना है. इसके निर्माण में लगभग 10 साल का समय लगा. इस मकबरे में मुगल शाही परिवार की 100 से अधिक कब्रें बनी हुई हैं. इसलिए इसे मुगलों का शयनगार भी कहते हैं. हुमायूं के मकबरे को भी 1993 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया.

दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर खूब उमड़ती है पर्यटकों की भीड़
दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर खूब उमड़ती है पर्यटकों की भीड़ (ETV Bharat)

जंतर मंतर

दिल्ली का जंतर मंतर भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है. कनाट प्लेस के पास स्थित है. हालांकि, यह अधिकतर धरना प्रदर्शन स्थल के रूप में चर्चा में रहता है. देश भर से लोग आकर यहां अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं. जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने शासन काल में पांच खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया था. तब जंतर मंतर का उपयोग खगलीय वेधशाला के रूप में किया जाता था. जंतर मंतर में ग्रहों की गति मापने के लिए बहुत से यंत्र लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से सूर्य के प्रकाश से समय और ग्रहों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जाती है.

गुरुद्वारा बंगला साहिब
गुरुद्वारा बंगला साहिब (ETV Bharat)

गुरुद्वारा बंगला साहिब

यह गुरुद्वारा न सिर्फ सिख श्रद्धालुओं के लिए बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और सेवा का प्रतीक है. सफेद संगमरमर से बनी यह इमारत और भीतर का शांत वातावरण मन को सुकून देता है. यहां का लंगर दिल्ली आने वाले लोगों के लिए एक यादगार अनुभव होता है.

वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री संग्रहालय

दिल्ली के नए पर्यटन स्थल के रूप में प्रधानमंत्री संग्रहालय ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है. इसका उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था. यह भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके प्रमुख कार्यों को दर्शाता है. यह दो भवनों में फैला एक नया डिजिटल संग्रहालय है. बिल्डिंग एक में पुरानी तीन मूर्ति इमारत, जवाहरलाल नेहरू की गैलरी , संविधान गैलरी, तोशखाना और जवाहरलाल नेहरू की निजी शाखा शामिल है. बिल्डिंग दो में लाल बहादुर शास्त्री से लेकर नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्रियों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को भी प्रदर्शित करता है. संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो वीरांगनाओं की गाथा नामक कार्यक्रम महाकाव्य के माध्यम से उन बहादुर महिला योद्धाओं की गाथा को प्रदर्शित करता है, जिन्होंने देश के गौरव को बनाए रखने के लिए प्रयास किया था.

पुराना किला

यहा किला प्रगति मैदान (अब भारत मंडपम) के पास स्थित है. यह किला करीब दो किलोमीटर के एरिया में फैला है. पुराने के के बड़े दरवाजे और दीवारें हुमायूं द्वारा निर्मित कराए गए थे जिसे 1534 में नई राजधानी दीनपनाह नाम दिया गया था. शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को पराजित किया था उसने पुराने किले में कुछ नई इमारतें बनवाईं थी. पुराने किले में हर दिन शाम के समय लाइनट एंड साउंड शो होता है. यह किला इंद्रप्रस्थ नाम की जगह पर है, जो प्राचीन काल में पांडवों की राजधानी थी. इसी किले की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी. इसे दिल्ली का सबसे बड़ा किला माना जाता है. इस किले के अंदर कुंती देवी मंदिर भी है. ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक काल में पांडव यहां रहने के लिए आए थे. इस किले को पांडव काल से भी जोड़ा जाता है और पांडवों का किला भी कहा जाता है.

दिल्ली के पर्यटन स्थलों पर खूब उमड़ती है पर्यटकों की भीड़

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की अक्टूबर 2025 में जारी फुटफॉल रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर कुल 79 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे. इनमें सबसे अधिक भीड़ कुतुब मीनार पर रही, जहां पर 34,39,575 सैलानी आए. दिल्ली के 11 संरक्षित स्मारकों में लाल किला और हुमायूं का मकबरा भी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. जहां सबसे अधिक सैलानी पहुंचे.

दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स पर दर्शकों का फुटफॉल

वित्तीय वर्ष 2024–25 के एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कुतुब मीनार पर 34,39,575, लाल किले पर 29,63,710 और हुमायूं का मकबरा पर 11,63,649 सैलानी पहुंचे. दिल्ली के अन्य धरोहरों की बात करें तो जंतर मंतर पर 6,74,913 सफदरजंग का मकबरा पर 1,51,887 हौज़ खास परिसर में 1,22,107 पुराना किला में 1,93,816 फ़िरोज़शाह कोटला किला में 1,06,733 तुगलकाबाद किला में 28,419 ख़ान-ए-ख़ाना का मकबरा पर 4,556 और सुल्तानगढ़ी मकबरा घूमने के लिए 683 सैलानी पहुंचे. कुल आंकड़ा देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024–25 में 79,50,048 सैलानी दिल्ली के इन 11 धरोहरों पर घूमने के लिए आए.

ये भी पढ़ें:

  1. विरासत, संस्कृति और सतत् पर्यटन का अनोखा संगम, विश्व पर्यटन के लिए क्यों इतनी खास है दिल्ली ?
  2. इस वर्ष सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र होगा अयोध्या, करोड़ों टूरिस्ट के आने की संभावना

TAGGED:

राष्ट्रीय पर्यटन दिवस
NATIONAL TOURISM DAY
10 MAJOR TOURIST ATTRACTIONS DELHI
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026
NATIONAL TOURISM DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.