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NTA ने CUET UG 2026 के लिए 'एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी की, ऐसे करें डाउनलोड

इस परीक्षा के माध्यम से देश की लगभग 230 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों और केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.

NTA RELEASES CITY INTIMATION SLIP
परीक्षा देकर बाहर आते परीक्षार्थी (फाइल फोटो) (Etv Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 7:21 PM IST

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कोटा: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के लिए 'एडवांस सिटी इंटिमेशन स्लिप' जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब पोर्टल पर जाकर यह जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर और किस तारीख को आयोजित होगी.

CUET UG एक्सपर्ट कमल सिंह चौहान ने बताया कि एडवांस सिटी इनफॉर्मेशन स्लिप में परीक्षा की तारीख, समय और शहर की जानकारी दी गई है. इसके आधार पर छात्र समय रहते अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं. परीक्षा 11 से 31 मई 2026 के बीच होगी. परीक्षा केंद्र की सटीक जानकारी एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी, जो परीक्षा से 2 से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे.

पढ़ें: CUET UG 2026: NTA ने कहा-आधार व कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट रखें, मई 2026 में होगी परीक्षा

ऐसे करें स्लिप डाउनलोड: छात्र आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/CUET-UG पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर अपनी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. किसी भी तकनीकी समस्या के लिए छात्र NTA के हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं.

230 यूनिवर्सिटी में मिलेगा दाखिला: इस परीक्षा के माध्यम से देश की लगभग 230 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों और केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश मिलेगा. इसमें बैचलर ऑनर्स, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग सहित कई कोर्स शामिल हैं.

फोटो मैच न होने पर क्या करें? जिन अभ्यर्थियों की आवेदन के समय ली गई लाइव फोटो उनके आधार कार्ड की फोटो से मेल नहीं खाती है, या जिन्होंने आधार के अलावा किसी अन्य पहचान पत्र का उपयोग किया है, उन्हें परीक्षा केंद्र पर मूल प्रमाण-पत्र साथ लाना जरूरी है. यह प्रमाण-पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य, हेडमास्टर या क्लास-1 गजेटेड अधिकारी (तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, एसडीएम, डीएम) से सत्यापित होना चाहिए. विदेशों में रहने वाले NRI अभ्यर्थियों के लिए भारतीय दूतावास के क्लास-1 गजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र मान्य होगा.

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