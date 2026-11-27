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JEE MAIN 2027: NTA ने खोली करेक्शन विंडो, 29 नवंबर तक आवेदन में सुधार...जानिए क्या कर सकेंगे

जेईई मेन के लिए ऑनलाइन आवेदन करते स्टूडेंट ( ETV Bharat Kota )

कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2027 (JEE MAIN 2027) के लिए 14.05 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. लेट फीस से आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर तक चली थी. 15.85 लाख कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुए थे. इनमें करीब 1.8 लाख विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं की.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन सुविधा शुरू की. इसके लिए करेक्शन विंडो शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ओपन कर दी. विद्यार्थी 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए कुछ पार्टिकुलर्स में ही बदलाव पर निर्धारित शुल्क देना होगा. फीस नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए जमा करनी होगी.