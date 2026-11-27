JEE MAIN 2027: NTA ने खोली करेक्शन विंडो, 29 नवंबर तक आवेदन में सुधार...जानिए क्या कर सकेंगे
NTA: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म में करेक्शन सुविधा शुरू की.
Published : November 27, 2026 at 3:53 PM IST
कोटा: देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2027 (JEE MAIN 2027) के लिए 14.05 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. लेट फीस से आवेदन प्रक्रिया 26 नवंबर तक चली थी. 15.85 लाख कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुए थे. इनमें करीब 1.8 लाख विद्यार्थियों ने फीस जमा नहीं की.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन सुविधा शुरू की. इसके लिए करेक्शन विंडो शुक्रवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ओपन कर दी. विद्यार्थी 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके लिए कुछ पार्टिकुलर्स में ही बदलाव पर निर्धारित शुल्क देना होगा. फीस नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के जरिए जमा करनी होगी.
Important Update for JEE (Main) 2027 Aspirants! The Correction Window for the JEE (Main) 2027 Session-1 Application Form is now OPEN. Candidates can edit the particulars in their submitted application forms (as per the public notice) from 27 November to 29 November 2026, 11:50pm. Check all slides to know what details can be corrected. Make your corrections here: https://t.co/tmqRWzsZnE Email: jeemain@nta.ac.in Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 JEE (Main) 2027 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना! JEE (Main) 2027 सत्र-1 (Session-1) के आवेदन पत्र के लिए सुधार विंडो (Correction Window) अब खुल गई है। अभ्यर्थी 27 नवंबर से 29 नवंबर 2026, रात 11:50 बजे तक (सार्वजनिक सूचना के अनुसार) अपने जमा किए गए आवेदन पत्रों के विवरण में सुधार कर सकते हैं। किन-किन विवरणों में सुधार किया जा सकता है, यह जानने के लिए सभी स्लाइड्स देखें। सुधार के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://t.co/tmqRWzsZnE ईमेल: jeemain@nta.ac.in हेल्पलाइन: 011-40759000 / 1800-180-4747 #JEEMain2027 #NTA #JEEMain #CorrectionWindow @EduMinOfIndia— National Testing Agency (@NTA_Exams) November 27, 2026
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि 20 से 24 और 28 जनवरी को यह परीक्षा होगी. इसमें फॉर्म भरने वाले विद्यार्थियों को अपनी गलती सुधारने का मौका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने दिया है. इसमें क्या करेक्शन किया जा सकता है?, यह भी विद्यार्थियों को बताया है. ऑनलाइन करेक्शन 29 नवंबर रात 11:50 तक हो सकेंगे.
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एनटीए की वेबसाइट पर करेक्शन: एक्सपर्ट देव शर्मा का कहना है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होने वाली इस परीक्षा में विद्यार्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन को एक बार चेक कर लेना चाहिए. उसमें कोई गलती है तो तत्काल दुरुस्त करेक्शन विंडो के जरिए किया जा सकता है. हालांकि, विद्यार्थियों को नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया है कि किस-किस में करेक्शन हो सकता है और क्या-क्या करेक्शन नहीं होगा. विद्यार्थी अपने ऑनलाइन आवेदन को जाकर चेक कर लें. यह करेक्शन भी एनटीए की वेबसाइट http://www.nta.ac.in और https://jeemain.nta.nic.in/ पर ही होगा.
इनमें नहीं कर पाएंगे बदलाव :
• मोबाइल नंबर
• ईमेल ऐड्रेस
• स्थायी और वर्तमान पता
• इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल
• स्वयं का फोटो
इनमें किसी एक में कर सकेंगे बदलाव :
• अभ्यर्थी का नाम
• पिता का नाम
• माता का नाम
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इन विवरणों में कर सकेंगे सुधार :
• शैक्षिक योग्यता विवरण (कक्षा 10 और 12)
• जन्मतिथि
• पैन कार्ड डिटेल्स
• लिंग
• वर्ग
• सब-कैटेगरी/पीडब्ल्यूडी
• हस्ताक्षर
• परीक्षा की भाषा,परीक्षा शहर और माध्यम में सुधार का विकल्प
• उम्मीदवार स्थायी और वर्तमान पते के आधार पर परीक्षा शहर और माध्यम में भी बदलाव कर सकते हैं
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