ETV Bharat / state

CUET फॉर्म भरने का एक और मौका, NTA ने 26 फरवरी तक बढ़ाई तारीख

सागर: देश की केंद्रीय, राजकीय और निजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए NTA (National Testing Agency) द्वारा आयोजित होने वाली CUET (Common University Entrance Test) के ग्रेजुएट कोर्स के लिए आवेदन की तारीख दूसरी बार बढ़ाई गई है. अब जो स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाए हैं वह 26 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे. NTA ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि कई छात्र संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है. गौरतलब है कि CUET परीक्षा 11 से 31 मई तक आयोजित किए जाएगी.

NTA ने जारी किया नोटिफिकेशन

NTA द्वारा आयोजित होने वाली CUET ग्रेजुएशन कोर्स की परीक्षा के लिए 23 फरवरी 2026 की दोपहर में नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है. इसमें कहा गया है कि 3 से 30 जनवरी 2026 तक पहली बार CUET के लिए आवेदन की तिथि घोषित की गई थी. जिसे बाद में 4 फरवरी 2026 तक कर दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद कई छात्र संगठन और प्रतिनिधि मंडलों ने फिर से तारीख बढ़ाये जाने की मांग की है. ऐसे में 23 फरवरी 2026 दोपहर से 26 फरवरी 2026 की रात 11: 50 तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. परीक्षा फीस की तिथि अलग से नहीं घोषित की गयी है. आवेदन और ऑनलाइन परीक्षा फीस 26 फरवरी 2026 की रात 11:50 तक भरी जा सकेगी.