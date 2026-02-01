NTA ने बढ़ाई CUET एंट्रेंस फॉर्म की तारीख, सर्वर डाउन के चलते स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे आवेदन
एनटीए ने सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म लास्ट डेट 30 जनवरी से बढ़ाकर की 4 फरवरी. 9 से 11 फरवरी तक आवेदन में सुधार हो सकेगा.
Published : February 1, 2026 at 5:48 PM IST
सागर: देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और निजी यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एनटीए (नेशनल टेस्ट एजेंसी) द्वारा ली जाने वाली सीयूईटी (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) के ग्रेजुएशन कोर्सेस के आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है. अब तक 30 जनवरी 2026 तक आवेदन की अंतिम तारीख थी, लेकिन अब सीयूईटी में बैठने वाले स्टूडेंट्स 4 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के आखिरी दिन सर्वर डाउन और तकनीकी खामियों के कारण स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर पाए थे. नए नोटिफिकेशन के अनुसार फीस 7 फरवरी तक भरी जाएगी और 9 से 11 फरवरी तक आवेदन में सुधार हो सकेगा.
छात्र हित में लिया गया निर्णय
आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए होने वाले सीयूईटी के आवेदन की तारीख को बढ़ा दी गई है. नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा पहले जारी किए गए कार्यक्रम के तहत 30 जनवरी तक आवेदन की तिथि घोषित की गई थी. लेकिन आखिरी दिन नेशनल टेस्ट एजेंसी ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए आवेदन, परीक्षा शुल्क और फार्म में सुधार की तारीख बढ़ा दी है. पहले 30 जनवरी की रात 11 बजकर 50 मिनट तक ऑनलाइन आवेदन, फीस भरने की तारीख 31 जनवरी रात 11 बजकर 50 मिनट तक और आवेदन में सुधार की तारीख 2 फरवरी से 4 फरवरी के रात 11 बजकर 50 मिनट तक तय की गई थी.
11 फरवरी तक फॉर्म में कर सकते हैं सुधार
एनटीए द्वारा जारी नए आदेश में अब छात्र 4 फरवरी की रात 11 बजकर 50 मिनट तक आवेदन कर सकता है. इसके साथ ही 7 फरवरी को 11 बजकर 50 मिनट तक फीस जमा करने की तारीख रखी गई है. वहीं, विद्यार्थी अब 9 से 11 फरवरी के बीच फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. विद्यार्थी को 11 फरवरी को रात 11:50 बजे से पहले तक फॉर्म में सुधार के लिए समय दिया है.
30 जनवरी को डाउन हो गया था सर्वर
सागर यूनिवर्सिटी के मीडिया ऑफिसर डॉ. विवेक जायसवाल ने बताया कि "पहले नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा सीयूईटी की अंतिम तारीख 30 जनवरी तय थी, लेकिन आवेदन की अंतिम तारीख के दिन सर्वर डाउन होने और तकनीकी कर्मियों के कारण कई स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए. इन स्थितियों को देखते हुए नेशनल टेस्ट एजेंसी ने आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी है. अब वह छात्र जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, 4 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे. नेशनल टेस्ट एजेंसी ने तारीख बढ़ाई जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है."