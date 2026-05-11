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राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज: आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक उड़ान का प्रतीक, याद आई पोखरण की सफलता

वैज्ञानिकों की भूमिका और तकनीकी आत्मनिर्भरता: पोखरण परीक्षणों के पीछे देश के शीर्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की वर्षों की मेहनत और समर्पण था. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई. यह उपलब्धि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई, जिसने रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में तीव्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया.

जयपुर: हर वर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है. यह दिन देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और नवाचार की शक्ति को सम्मान देने के लिए समर्पित है. इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वर्ष 1998 में हुए पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण से जुड़ी है, जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया. 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला को अंजाम दिया. इन परीक्षणों ने न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि देश अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों के प्रति पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाने में सफल रहा.

नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार: आज भारत केवल परमाणु शक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान तंत्र के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. देशभर में इन्क्यूबेशन केंद्र, टेक्नोलॉजी पार्क और अनुसंधान प्रयोगशालाएं नई सोच और नए विचारों को प्रोत्साहित कर रही हैं. 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसे अभियानों के तहत स्वदेशी तकनीक और उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल सेवाओं और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भारत आज दुनिया की अग्रणी शक्तियों में गिना जाता है. इसरो (ISRO) की उपलब्धियां और डिजिटल इंडिया के तहत हुए परिवर्तन इस दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस उन सभी वैज्ञानिकों और दूरदर्शी व्यक्तियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने अनुसंधान, मेहनत और नवाचार के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. यह दिन केवल अतीत की उपलब्धियों को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी उजागर करता है.

लोकसभा अध्यक्ष की एक्स पोस्ट: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, '11 मई 1998, वह ऐतिहासिक दिन, जब पोखरण (राजस्थान) की धरती से भारत ने दुनिया को अपनी वैज्ञानिक क्षमता, आत्मविश्वास और सामरिक शक्ति का परिचय कराया. पोखरण-द्वितीय परमाणु परीक्षण आत्मनिर्भर, सशक्त और निर्णायक भारत के उदय की घोषणा थी. उन्होंने आगे लिखा कि आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर हम उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और हर उस भारतीय को नमन करते हैं, जिनके परिश्रम और संकल्प ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. चंद्रयान, मंगलयान से लेकर गगनयान, सेमीकंडक्टर से लेकर AI और रक्षा उत्पादन से लेकर परमाणु ऊर्जा तक भारत आज आत्मनिर्भरता और आधुनिक तकनीक के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दी बधाई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर लिखा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह दिवस हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के समर्पण, प्रतिभा और राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का प्रतीक है.