नेशनल टेबल टेनिस रैंकिंग टूर्नामेंट में पश्चिम बंगाल और असम का जलवा
कानपुर में पहली बार हुआ आयोजन, पश्चिम बंगाल ने दो और असम ने एक खिताब पर किया कब्जा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:23 AM IST
कानपुर: द स्पोर्ट्स हब में चल रहे पहले राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2026 में बुधवार को युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. चार आयु वर्गों के फाइनल मुकाबलों में पश्चिम बंगाल, असम सहित विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया.
बालिका अंडर-11 का खिताब कृतिका ने जीता
युवा बालिका अंडर-11 के फाइनल में पश्चिम बंगाल की कृतिका सायबो ने हरियाणा की फाल्गुन गुप्ता को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया. फाल्गुन ने दो बार बढ़त हासिल की, लेकिन कृतिका ने निर्णायक क्षणों में शानदार वापसी करते हुए चौथा और पांचवां गेम जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. मुकाबले का स्कोर 9-11, 11-9, 9-11, 11-6, 11-9 रहा.
युवा बालक अंडर-11 में देबांशु को खिताबी जीत
युवा बालक अंडर-11 के फाइनल में पश्चिम बंगाल के देबांशु चक्रवर्ती ने महाराष्ट्र के राजवर्धन तिवारी को 3-1 से हराया। राजवर्धन ने पहला गेम अपने नाम किया, लेकिन इसके बाद देबांशु ने लगातार तीन गेम जीतकर खिताब हासिल किया. स्कोर 7-11, 12-10, 11-4, 11-4 रहा। जबकि युवा बालक अंडर-13 के फाइनल में पश्चिम बंगाल के अरिव दत्ता ने अपने ही राज्य के गेम महालनाबिश को 3-1 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता. वहीं युवा बालिका अंडर-13 के फाइनल में असम की ईशानी गोगोई ने दिल्ली की ख्याति पांडे को सीधे सेटों में 13-11, 11-7, 12-10 से हराकर खिताब अपने नाम किया.
प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि आरएसएस के प्रांत प्रचारक श्रीराम, आर.के. अग्रवाल, विकास चतुर्वेदी और आकाश गोयनका विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह में संजीव पाठक, चेयरमैन, यूपीटीटीए व आयोजन समिति, निदेशक एमएचपीएल पीयूष अग्रवाल तथा टीएसएच के सीईओ प्रणीत अग्रवाल भी उपस्थित रहे.
प्रमुख परिणाम:
युवा बालिका अंडर-11
- विजेता: कृतिका सायबो (पश्चिम बंगाल)
- उपविजेता: फाल्गुन गुप्ता (हरियाणा)
युवा बालक अंडर-11
- विजेता: देबांशु चक्रवर्ती (पश्चिम बंगाल)
- उपविजेता: राजवर्धन तिवारी (महाराष्ट्र)
युवा बालक अंडर-13
- विजेता: अरिव दत्ता (पश्चिम बंगाल)
- उपविजेता: गेम महालनाबिश (पश्चिम बंगाल)
युवा बालिका अंडर-13
- विजेता: ईशानी गोगोई (असम)
- उपविजेता: ख्याति पांडे (दिल्ली)
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