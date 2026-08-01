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आगरा एकलव्य स्टेडियम के हॉस्टल से नेशनल टेबल टेनिस खिलाड़ी लापता, अधिकारी-कर्मचारी पर मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

हॉस्टल के सीसीटीवी मिले बंद, खिलाड़ी का अब तक सुराग नहीं

राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी लापता
राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी लापता (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 1:50 PM IST

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आगरा: एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के छात्रावास में रहने वाले टेबल टेनिस के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शुक्रवार की सुबह से लापता हैं. राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लापता होने से स्टेडियम प्रशासन से हडकंप मचा हुआ है. परिजनों ने छात्रावास के अधिकारी और स्टाफ पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं.

एकलव्य स्टेडियम के हॉस्टल से वंश लापता
एकलव्य स्टेडियम के हॉस्टल से वंश लापता (Photo Credit: ETV Bharat)

हॉस्टल में चार साल से रहते हैं: टेनिस खिलाड़ी वंश सिंह शुक्रवार सुबह 5.30 बजे हॉस्टल से हॉल जाने के लिए निकले और हॉल में नहीं पहुंचे. जब शुक्रवार सुबह परिजन हॉस्टल पहुंचे तो जानकारी हुई कि, वंश सुबह करीब साढ़े पांच बजे बिना किसी सूचना के हॉस्टल छोड़कर चला गया. जिसके बाद सदर थाना पुलिस को सूचना दी.

17 वर्षीय बेटा वंश टेबिल टेनिस का खिलाड़ी है. जो पिछ्ले चार साल से एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम स्टेडियम छात्रावास में रहता है. शुक्रवार सुबह वंश अचानक लापता हो गया. जब बेटा के लापता होने की सूचना मिली तो दौड़कर एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे. स्टेडियम प्रशासन के साथ बेटा वंश की दिनभर तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला. इसके बाद को सूचना दी.- शैलेष सिंह, लापता खिलाड़ी के पिता

CCTV बंद मिले, मारपीट का आरोप: पुलिस मौके पर पहुंच कर हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरे देखे तो सीसीटीवी बंद मिले. परिजन का आरोप है कि एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक अधिकारी और कर्मचारी पर मारपीट समेत गंभीर आरोप लगाएं हैं. इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे कैमरों और स्मार्ट सिटी नेटवर्क की रिकॉर्डिंग खंगाल रही है, लेकिन अब तक खिलाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला है. परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल के एक अधिकारी और एक कर्मचारी ने वंश को कमरे में बंद करके मारपीट की थी. जिससे वंश मानसिक रूप से परेशान था.

स्टेडियम के छात्रावास में चार साल से रहते हैं वंश
स्टेडियम के छात्रावास में चार साल से रहते हैं वंश (Photo Credit: ETV Bharat)

गुरुवार को स्टेडियम से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी (आरएसओ) संजय शर्मा ने मोबाइल पर कॉल करके बेटा वंश का किसी से विवाद होने की जानकारी दी. इसके साथ ही कहा था कि वंश को हॉस्टल से हटाया जा सकता है. मैं तब ड्यूटी पर था, इसलिए बड़े बेटे ध्रुव को हॉस्टल भेजा. वहां मौजूद लोगों ने अगले दिन सुबह आकर वंश को ले जाने की बात कही और बड़े बेटे ध्रुव को वापस भेज दिया.-शैलेष सिंह, लापता खिलाड़ी के पिता

पुलिस मामले की जांच में जुटी: परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है. पुलिस ने जल्द ही गुत्थी सुलझाने का भरोसा परिजनों को दिया है.परिजन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और बेटे की जल्द बरामदगी की मांग की है.

शिकायत के बाद सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. लापता खिलाड़ी की तलाश जारी है.- विजय विक्रम, सदर थाना प्रभारी निरीक्षक


मारपीट की शिकायत से इनकार: क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वंश बिना किसी सूचना के हॉस्टल से निकल गया. जिसकी जानकारी परिजन को दी गई थी. एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण कार्य चलने की वजह से सीसीटीवी कैमरे बंद हैं. खिलाड़ी वंश के साथ मारपीट के आरोप की कोई जानकारी नहीं है.जो शिकायत मिलेगी. उसकी जांच कराई जाएगी.

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