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मुंबई में मजदूरी करते मिला नेशनल खिलाड़ी, सीसीटीसी और इंस्टाग्राम से मिली लोकेशन

आगरा: यूपी के आगरा के सदर स्थित एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल से 31 जुलाई को लापता 17 वर्षीय टेबल टेनिस नेशनल खिलाड़ी आखिरकार मुंबई में सकुशल मिल गया. पुलिस टीम उसे मुंबई से आगरा लेकर आ गई. पुलिस की पूछताछ में टेबल टेनिस खिलाड़ी ने बताया कि हॉस्टल में उसकी अलमारी से सिगरेट मिलने पर आरएसओ ने उसे डांटा था, जिससे डर गया. आगरा से भाग गया था. जो मुम्बई में मजदूरी कर रहा था. टेबल टेनिस नेशनल खिलाड़ी ने अपने दोस्त को कॉल और इंस्टाग्राम पर मैसेज किए, जिससे ही पुलिस उसकी लोकेशन के आधार पर मुम्बई पहुंची थी.





बता दें कि 31 जुलाई 2026 को नगला छौआ शाहगंज का रहने वाला एक टेबल टेनिस खिलाड़ी गायब हो गया था. वह एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल में रहता था. नेशनल खिलाड़ी के लापता होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की. जांच के दौरान आगरा कैंट स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में टेबल टेनिस खिलाड़ी दिखाई दिया. जिस पर पुलिस ने रेलवे मार्ग और अन्य संभावित स्थानों पर लगे कैमरों को खंगालना शुरू किया.

इसी बीच टेबल टेनिस खिलाड़ी ने अपने एक दोस्त से फोन पर संपर्क किया, जिसके बाद उसने एक अन्य लड़के के मोबाइल से दोस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया. पुलिस को इसी मैसेज से उसकी लोकेशन मुंबई में मिली. जिसकी तलाश में पुलिस टीम तत्काल मुंबई पहुंची और टेबल टेनिस खिलाड़ी को सकुशल बरामद कर लिया.



ट्रेन से पहुंचा था मुम्बई: पुलिस की पूछताछ में टेबल टेनिस खिलाड़ी ने बताया कि वह ट्रेन से आगरा से मथुरा पहुंचा. वहां से उज्जैन, नागदा और इंदौर होकर मुंबई चला गया. मुंबई में वह कुछ लड़कों के साथ रहकर मजदूरी करने लगा. पुलिस की पूछताछ में टेबल टेनिस खिलाड़ी ने बताया कि आरएसओ की डांट से डर कर बिना बताए स्टेडियम छोड़कर चला गया था.

इस बारे में एडिशनल डीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि टेबल टेनिस नेशनल खिलाड़ी वंश सकुशल मिल गया है. फिलहाल टेबल टेनिस खिलाड़ी को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा जा रहा है. वहां से उसे किशोर न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



