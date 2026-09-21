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'जैसी परंपरा रही है.. उसे दोबारा अचीव करना जरूरी', नालंदा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी

"जैसी परंपरा रही है, उसे दोबारा अचीव करना जरूरी है. भारत के विद्वानों ने तमाम क्षेत्रों में शानदार कामयाबी हासिल की है. भारत में सवाल-जवाब, ऑब्जर्वेशन, आर्गुमेंट और डिबेट की परंपरा रही है. यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए. नालंदा विश्वविद्यालय देश के लिए अहम है."- सैय्यद अता हसनैन, राज्यपाल, बिहार

राज्यपाल का संबोधन राज्यपाल ने बिहार की शिक्षा प्रणाली और नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह की हमारी परंपरा रही है, वही परंपरा दोबार हासिल करना बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा ने हर क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है. भारत में सवाल-जवाब, ऑब्जर्वेशन (अवलोकन), आर्गुमेंट (तर्क) और डिबेट (वाद-विवाद) की परंपरा रही है.

नालंदा: राजगीर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नालंदा विश्वविद्यालय में 'विकसित भारत के निर्माण में भारतीय ज्ञान परंपरा की भूमिका' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया है. बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैय्यद अता हसनैन ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. उन्होंने इस परिसंवाद को संबोधित भी किया.

विकसित भारत पर जोर

राज्यपाल ने कहा कि भारत की असली शक्ति जो थी, यहां पर उसको देखा जा रहा है. साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि कैसे विकसित भारत बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए. इसका एक सिंपोजियम (संगोष्ठी) यहां पर हुआ है. जगह-जगह से बड़े माने जाने-माने हस्तियां जो हैं, वो आई हैं. ये दो दिन का सिंपोजियम एक बहुत महत्वपूर्ण सिंपोजियम है.

क्या बोले वीसी?

नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इस बात की कोशिश की है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय और आसपास के दूसरे राज्यों के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए. विकसित भारत के लिए विश्वविद्यालयों को तैयार करना है. ऐसे में 50 वर्ष बाद जब हम लोगों के सामने ये एक मेजर मुद्दा होगा कि विकसित भारत और उसके तमाम अवयव वो कैसे हों, इस पर अभी दो दिन का हम लोगों का वर्कशॉप है.

सैय्यद अता हसनैन के साथ कुलपति (ETV Bharat)

नालंदा विश्वविद्यालय ने इस बात की कोशिश की है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय और आसपास के जैसे झारखंड और दूसरे राज्य के लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए. ऐसे कई विश्वविद्यालयों के गणमान्य लोग यहां पर आज दो दिन के लिए हैं. राज्यपाल बिहार लेफ्टिनेंट जनरल हुसनैन साहब ने आज इसका उद्घाटन किया और इसके बाद आगे के सत्रों में हम लोग काम करेंगे."- प्रो. सचिन चतुर्वेदी, कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय

इन विषयों पर होगी चर्चा

यह दो दिवसीय (21 और 22 सितंबर) राष्ट्रीय आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय और नई दिल्ली स्थित 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है. इस परिसंवाद में देशभर से जुटे प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शोधकर्ता और विद्वान गहराई से विचार-विमर्श कर रहे हैं. चर्चा का मुख्य केंद्र भारतीय ज्ञान परंपरा की वर्तमान समय में उपयोगिता, आधुनिक शिक्षा और शोध के साथ इसके बेहतर समन्वय, 'विकसित भारत-2047' के विजन को साकार करने में इसकी भूमिका पर आधारित है.

राज्यपाल ने किया शुभारंभ (ETV Bharat)

देश भर के करीब 15 से ज्यादा कुलपति और 12 से ज्यादा टेक्निकल संस्थाओं के निदेशक यहां पर आए हुए हैं. कई संस्थाओं के महानिदेशक भी हैं. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने विषय प्रवर्तन करते हुए आयोजन की रूपरेखा और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. वहीं, देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविद् प्रो. रमेश भारद्वाज ने इस राष्ट्रीय परिसंवाद की विस्तृत प्रस्तावना प्रस्तुत की.

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