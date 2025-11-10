ETV Bharat / state

राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 में दौड़ा जुनून और जोश, सीएम साय बोले, जीवन अनमोल है, हेलमेट पहनें और जिम्मेदार बनें

बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 में देशभर से आए प्रोफेशनल राइडर्स ने अपनी रफ्तार और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया.

National Supercross Bike Racing Championship
नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 7:19 AM IST

रायपुर: राजधानी के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में रविवार को रोमांच और ऊर्जा से भरपूर दृश्य देखने को मिला. राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप-2025 के तहत देशभर से आए प्रोफेशनल राइडर्स ने अपनी रफ्तार और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए सुरक्षा और अनुशासन का संदेश दिया.

रजत जयंती समारोह में युवाओं की ऊर्जा का उत्सव: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह की श्रृंखला में यह आयोजन युवाओं की शक्ति, साहस और अनुशासन का प्रतीक है. उन्होंने कहा, "जैसे एयरोबेटिक शो ने आसमान में देशभक्ति का जोश जगाया, वैसे ही यह सुपरक्रॉस रेस युवाओं के हौसले को जमीन पर नई उड़ान दे रही है."

National Supercross Bike Racing Championship
राष्ट्रीय सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुरक्षा, जिम्मेदारी और अनुशासन का संदेश: मुख्यमंत्री ने राइडर्स और दर्शकों से आग्रह किया कि वे इस खेल के रोमांच के साथ सुरक्षा को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन का पाठ है. हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है."

राज्य में मोटर स्पोर्ट्स को नई पहचान: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेल अधोसंरचना और स्पोर्ट्स टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रही है. उन्होंने छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिला रहा है और युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोल रहा है.

National Supercross Bike Racing Championship
100 से ज्यादा प्रोफेशनल राइडर्स ने लिया हिस्सा (ETV Bharat Chhattisgarh)

रफ्तार, रोमांच और जिम्मेदारी का संगम: इस प्रतियोगिता में देशभर से आए 100 से अधिक प्रोफेशनल राइडर्स ने भाग लिया. हजारों दर्शकों की मौजूदगी में बूढ़ापारा स्टेडियम उत्साह और जोश से गूंज उठा. मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे सुरक्षित रेस करें और अपने कौशल का प्रदर्शन करें.

National Supercross Bike Racing Championship
बाइक रेसिंग देखने जनप्रतिनिधियों और दर्शकों की बड़ी उपस्थिति (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनप्रतिनिधियों और दर्शकों की बड़ी उपस्थिति: कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल दीपक सहित बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे. रायपुर में हुई यह सुपरक्रॉस चैंपियनशिप सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं रही, यह युवाओं की ऊर्जा, साहस और जिम्मेदारी का संगम बनकर उभरी, जिसने रफ्तार के साथ सुरक्षित भविष्य का संदेश भी दिया.

