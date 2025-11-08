ETV Bharat / state

नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप: देशभर से 110 रेसर पहुंचे रायपुर, छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ी भी शामिल

रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में 8 और 9 नवंबर को 2 दिवसीय नेशनल क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा.

National Supercross Bike Racing Championship
नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2025 at 10:53 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: बूढ़ा तालाब आउटडोर स्टेडियम में 8 और 9 नवंबर को 2 दिवसीय नेशनल क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा यह आयोजन किया गया है. आयोजन में देश भर से 110 खिलाड़ी बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. जिसमें 12 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं. इसके पहले भी रायपुर में यह आयोजन दो बार किया जा चुका है. साल 2012 में पहला आयोजन हुआ था और साल 2022 में दूसरा आयोजन किया गया. तीसरी बार इस तरह का स्पोर्ट्स इवेंट यहां हो रहा है.

नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप: कर्नाटक के बाइक रेसर इमरान पाशा ने बताया कि यह स्टंट नहीं है बाइक रेस है. नेशनल सुपरक्रॉस चैंपियनशिप बाइक रेस में 6 राउंड खेले जाते हैं, लेकिन रायपुर में चार राउंड में हो रहा है. रायपुर सिटी के लिए यह खुशी की बात है. ऐसा इवेंट रायपुर वालों को देखने को नहीं मिलेगा. रायपुर की पब्लिक बाइक रेस देखकर एंजॉय करें.

मैं 13 सालों से बाइक रेस पार्टिसिपेट कर रहा हूं. 13 बार मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला है. रायपुर का ट्रैक भी बढ़िया है. चैंपियनशिप जीतने के लिए टॉप 3 में बाइक रेस करना होता है. बाइक रेस में फिट रहना और फिटनेस जरूरी होता है. छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे अच्छा लगा. पहले मन में आया की मौसम हार्ड होगा लेकिन यहां का मौसम अच्छा और ठंडा है: इमरान पाशा, बाइक रेसर

नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप (ETV Bharat)

मेरा रायपुर आना दूसरा टाइम है. इसके पहले भी मैं एक बार रायपुर आ चुका हूं. सातवीं बार मैं सुपरक्रॉस चैंपियन हूं. इसके पहले मैं साल 2022 में रायपुर आया था. रेस में मैं फर्स्ट आया था. मैं दोनों रेसेस जितना चाहता हूं. जिससे चैंपियनशिप के पॉइंट का लीड बढ़ जाए. पिछले 13 सालों से मैं बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं. डाइट के साथ ही प्रैक्टिस के लिए समय देना होता है. फिटनेस के हिसाब से प्रैक्टिस भी जरूरी है. मैं 60 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिलिंग करता हूं. इस गेम में स्विमिंग और साइकलिंग भी जरूरी है: रूपेश नरेश्वर, बाइक रेसर

खेल के साथ साथ सड़क सुरक्षा का संदेश भी: छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उज्ज्वल दीपक ने बताया कि इस आयोजन के पीछे मकसद है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को संदेश देना है कि रेसिंग एक स्पोर्ट्स है. एक खेल है. इसे ग्राउंड में जाकर कीजिए. रेसिंग करना है तो ट्रैक पर आकर कीजिए. रायपुर शहर में या नया रायपुर में चलती रोड पर रेसिंग ना करें. अगर रेसिंग करना है तो ट्रैक पर आकर हेलमेट पहन कर रेसिंग के गाइडलाइन के तहत रेसिंग करें.

प्रशिक्षण प्राप्त फेडरेशन के नियमों के तहत रेसिंग करें. प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों ने बाइक चलाकर यह संदेश देने की कोशिश की है दुर्घटना में अपनी जान ना गवाएं. पूरे देश से लगभग 110 खिलाड़ी यहां पर आए हुए हैं. जो बाइक रेसिंग की चैंपियनशिप में हिस्सा लिए हैं. इसमें छत्तीसगढ़ के लगभग 12 खिलाड़ी भी हैं. सोनपुर पाटन में एक ट्रैक भी है जिसमें प्रैक्टिस कराई जाती है: उज्ज्वल दीपक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन

रेसिंग के लिए मैदान अलग होती है. यहां पर उसका फील्ड है. यहां पर आकर रेसिंग करें. अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन मैदान में जाकर करें. जो सड़क नागरिकों के लिए बनी है वह प्रदर्शन के लिए नहीं है. रायपुर में यह आयोजन पहली बार नहीं हो रहा है. यह तीसरा आयोजन है. इसके पहले साल 2012 और 2022 में भी बाइक रेसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था: अनुज शर्मा, धरसीवा विधायक

मैदान में सुरक्षा के बेहतर इंतजाम: ट्रैफिक एआईजी संजय शर्मा ने कहा कि आयोजन स्थल में एक एंबुलेंस रखा हुआ है. एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाला फायर ब्रिगेड है. इसके साथ ही डॉक्टर की टीम भी मौजूद है. प्रतिभागियों के लिए पाटन में जो निर्धारित ट्रैक हैं. वहां से ट्रेनिंग किए हुए हैं. प्रशिक्षित चालक ही इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. आयोजन को लेकर उन्होंने कहा की इस तरह के प्रदर्शन की प्रेरणा लेकर इस तरह का स्टंट बाहर सड़क पर ना करें. खिलाड़ी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित ट्रैक पर अपना स्टंट करें. सड़कों पर या फिर नया रायपुर में इस तरह का स्टंट असुरक्षित होगा.

छत्तीसगढ़ थाई बॉक्सिंग दल अमृतसर रवाना, एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा से 6 खिलाड़ियों का चयन
जहां कभी थी बारुद की गंध, आज उड़ रही मैदान की मिट्टी की खुशबू, बदल रही जगरगुंडा की तस्वीर

बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी, इंडोनेशिया में 11 नवंबर से आयोजन

TAGGED:

NATIONAL SUPERCROSS BIKE RACING
RAIPUR
MOTOR SPORTS ASSOCIATION
MRF COMPANY
BIKE RACING CHAMPIONSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.