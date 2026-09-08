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गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने निकाला जुलूस; गांधी पार्क में पहुंचकर की नारेबाजी, जानिये क्या हैं मांगें?

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि राष्ट्रीय छात्र पंचायत द्वारा गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन की पूर्व में कोई अनुमति नहीं ली गई थी.

गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने निकाला जुलूस
गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने निकाला जुलूस (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 7:29 PM IST

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गोंडा : जिले में राष्ट्रीय छात्र पंचायत के बैनर तले हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जुलूस निकाला. गांधी पार्क में पूरे जनपद और आसपास के जनपदों से आए कार्यकर्ताओं और छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिला प्रशासन को तीन सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.

छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडेय ने कहा कि हमारा आज कार्यक्रम था. कार्यक्रम के पूर्व में हम लोग यहां आए हुए थे. कार्यक्रम का निरीक्षण करने आए थे कि टेंट लगा है कि नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि कल टेंट लग रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने गलत व्यवहार किया.

गोंडा में राष्ट्रीय छात्र पंचायत ने निकाला जुलूस (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि धमकाने का प्रयास किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे तीन कार्यकर्ताओं को रात में हिरासत में लिया गया. उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया तब कार्यकर्ताओं को छोड़ा गया. उन्होंने कहा कि रात में अधिकारी बात करने के लिए आये थे. इस दौरान हमने कहा कि आपको परमिशन के लिए सारी चीज दी थीं.

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी थी. बैरिकेडिंग लगा दी थी. किसी भी छात्र को, अभिभावक को आने ही नहीं दिया जा रहा था. उन्होंने कहा कि जब कोई नहीं आ पा रहा था, तब भी तमाम ऐसे छात्र लड़-झगड़कर यहां पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है जितने हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे आगे की संख्या रही.

उन्होंने कहा कि हमारी मांगें हैं कि प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके से किताबें बदली जाती हैं, ड्रेस बदली जाती है, सरकार इस पर एक कानून बनाए और सबको एक समान शिक्षा मिले. उन्होंने कहा कि यहां के पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए कि प्रदर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है.

सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय छात्र पंचायत द्वारा गांधी पार्क में धरना-प्रदर्शन की पूर्व में कोई अनुमति नहीं ली गई थी. विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है.

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