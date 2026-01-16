ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस : नन्हें हाथों का कमाल, सरकारी स्कूल की बालिकाएं लिख रहीं नवाचार और उद्यमिता की नई कहानी

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं मेकर लैब और स्टेम शिक्षा के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता की नई मिसाल कायम कर रही हैं.

मेकर प्रयोगशाला में छात्राएं
ETV Bharat Rajasthan Team

January 16, 2026

जयपुर : राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर वर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में की थी. इस दिवस का उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया पहल की वर्षगांठ मनाने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में स्टार्टअप के योगदान को सम्मान देना है. नवाचार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रहे उद्यमियों को प्रोत्साहित करना इस दिन का मुख्य लक्ष्य है. इस अवसर पर ईटीवी भारत पर मिलिए इन होनहार बच्चों से, जो सीमित संसाधनों और अभावों के बीच सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हुए भी असाधारण प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं. मौका मिलने पर इन बच्चों ने यह साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं मेकर लैब और स्टेम शिक्षा के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता की नई मिसाल कायम कर रही हैं.

बालिकाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा : मेकर प्रयोगशालाओं से मजबूत नींव आज के समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण और गणित (स्टेम) शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि नई तकनीक विकसित करने और उद्यम शुरू करने की आधारशिला बन चुकी है. श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 41.7 प्रतिशत है, हालांकि यह भागीदारी असमान है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 47.6 प्रतिशत, जबकि शहरी क्षेत्रों में मात्र 25.4 प्रतिशत है.

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर केवल 31.5 प्रतिशत शोधकर्ता महिलाएं हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि शिक्षा और रोजगार के बीच सबसे बड़ी चुनौती कौशल, आत्मविश्वास और अवसरों की कमी है, विशेषकर सरकारी और ग्रामीण विद्यालयों की बालिकाओं के लिए. इसी को ध्यान में रखते हुए आसरा फाउंडेशन जयपुर और विद्यालय उद्यम ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को वो संसाधन उपलब्ध करा रही हैं, जिनसे वो अपने सपनों की उड़ान को पंख दे सके.

मेकर प्रयोगशालाएं
राजस्थान में पहल : आसरा फाउंडेशन जयपुर के फाउंडर विवेक शर्मा बताते हैं कि आसरा फाउंडेशन जयपुर और विद्यालय उद्यम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं को तकनीक के साथ उद्यमिता के दिशा में गति दे रही है. इस उद्देश्य से मेकर लैब और स्टेम शिक्षा के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता का कौशल सिखाया जा रहा है. इसमें पहले फेज में बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. राजस्थान में संचालित मेकर प्रयोगशाला और स्टेम शिक्षा पहल का उद्देश्य स्पष्ट है कि बालिकाओं में तकनीकी कौशल के साथ-साथ उद्यमिता कौशल विकसित करना.

इन प्रोजेक्ट्स पर हो रहा काम
इनका लक्ष्य है कि वे केवल नौकरी खोजने वाली न बनें, बल्कि स्वयं उद्यम स्थापित करें और श्रेष्ठ तकनीक का निर्माण करें. वर्तमान में जयपुर के सरकारी विद्यालयों में दो स्थायी स्टेम और मेकर प्रयोगशालाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं. इसके साथ ही उदयपुर में भी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, मेकर प्रयोगशालाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं. पहले फेज का अनुभव यह दर्शाता है कि यदि सही संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण बालिकाएं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं.

छात्राओं के बनाए गए प्रोजेक्ट
रेन सेंसर मॉड्यूल : झोटवाड़ा की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली अफसाना परवीन ने वर्षा संवेदक, सर्वो मोटर और आर्डुइनो (Rain Sensor + Servo Motor + Arduino) पर आधारित एक प्रोजेक्ट तैयार किया है. ये बारिश का पता लगाकर अपने-आप सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर देता है. यह प्रोजेक्ट बारिश होते ही अपने-आप काम करना शुरू कर देता है और जरूरी चीजों को सुरक्षित करता है. अफसाना बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह दिखाता है कि बारिश होने पर बिना किसी व्यक्ति की मदद के किसी ढांचे को ढका या बंद किया जा सकता है. इसका उपयोग कपड़ों को भीगने से बचाने, सौर पैनल की सुरक्षा करने या खिड़की और शेड को अपने-आप बंद करने में किया जा सकता है.

उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में रेन सेंसर मॉड्यूल, आर्डुइनो यूनो, सर्वो मोटर, जोड़ने वाले तार और बिजली की आपूर्ति का उपयोग किया गया है. रेन सेंसर प्लेट पर तांबे की पतली रेखाएं बनी होती हैं. जब इस प्लेट पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो बिजली का प्रवाह बढ़ जाता है और सेंसर का संकेत बदल जाता है. बारिश न होने पर संकेत अधिक रहता है, जबकि बारिश शुरू होते ही संकेत कम हो जाता है. आर्डुइनो इस संकेत को लगातार पढ़ता रहता है, जैसे ही बारिश का संकेत मिलता है, आर्डुइनो सर्वो मोटर को घूमने का आदेश देता है. मोटर घूमकर ढक्कन या छत को बंद कर देती है. बारिश रुकते ही मोटर फिर से अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाती है. यह प्रोजेक्ट विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नई तकनीक को समझने और समस्या का आसान समाधान खोजने की क्षमता विकसित करता है.

सरकारी स्कूल की बालिकाएं
अल्ट्रासॉनिक सेंसर से दूरी मापने का प्रोजेक्ट : भाविका जांगिड़ और चंचल सैनी ने अल्ट्रासॉनिक सेंसर से दूरी मापने का प्रोजेक्ट तैयार किया है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दूरी को सटीक रूप से मापना और उसे ओएलईडी डिस्प्ले पर जीवंत रूप में प्रदर्शित करना है. इसका उपयोग पार्किंग प्रणाली, रोबोट, जल स्तर मापन और बाधा पहचान जैसी अनेक जगहों पर किया जा सकता है. इस प्रोजेक्ट का उपयोग उनके लिए भी जा सकता है, जिन्हे दिखाई नहीं देता. चंचल सैनी बताती हैं कि अल्ट्रासॉनिक सेंसर स्टिक में लगाई जा सकती है. उस छड़ी के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें लगा अलार्म या छड़ी वाइब्रेट करने लगेगी जिससे वो खतरे को आसानी समझ सकेगा. इसी तरह से भावना ने आग लगने की स्थिति में चेतावनी देने वाला सेंसर प्रोजेक्ट तैयार किया है.

अल्ट्रासॉनिक सेंसर से दूरी मापने का प्रोजेक्ट
केवल प्रोग्रामिंग नहीं, तकनीक का निर्माण : विवेक शर्मा बताते हैं कि यह पहल कोडिंग तक सीमित नहीं है, छात्राओं को विभिन्न आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया जा रहा है. इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता है स्टूडेंट्स को आर्थिक रूप से भी मदद की जा रही है, ताकि छात्राएं अपने विचारों को वास्तविक उत्पाद में बदल सकें. इसके लिए 10 हजार से 40 हजार तक राशि दी जा रही है. इस प्रक्रिया से छात्राओं को लागत, योजना, नवाचार और व्यवसायिक सोच की समझ मिलती है और उनमें स्टार्टअप संस्कृति विकसित होती है. मेकर प्रयोगशाला पहल यह सिद्ध करती है कि जब तकनीकी कौशल और उद्यमिता कौशल साथ-साथ विकसित किए जाते हैं, तो सरकारी विद्यालयों की बालिकाएं भी उच्च स्तरीय तकनीक विकसित कर सकती हैं और सफल उद्यम स्थापित कर सकती हैं. यह पहल केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और भविष्य निर्माण की दिशा में एक सशक्त और ठोस कदम है.

छात्रा ने बनाया रेन सेंसर मॉड्यूल
विचार से स्टार्टअप तक का सफर : आसरा फाउंडेशन से जुड़े विवेक शर्मा बताते हैं कि हम लगातार प्रयासरत हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिक से अधिक बालिकाएं स्टेम शिक्षा से जुड़ें और विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तकनीक में अपना भविष्य बनाएं. साथ ही, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को स्टेम मार्गदर्शक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के साथ मिलकर परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन पर भी कार्य चल रहा है, ताकि पूरे राजस्थान में स्टेम शिक्षा की निगरानी और विस्तार किया जा सके. उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए शिक्षक, नेतृत्व और व्यवस्था की भूमिका होती है. अभी कुछ स्कूलों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम हो रहा है. कोशिश होगी की प्रमुख सरकारी स्कूलों को चिह्निक करके नन्हें हाथों के कमाल को सबके सामने लाएं.

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
SCHOOL STUDENTS INNOVATION
जयपुर की वैज्ञानिक बालिकाएं
