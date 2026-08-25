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राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची समेत देशभर में होगा ‘खेलो इंडिया संवाद: 8 लाख युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री

मेरा युवा भारत की निदेशक ललिता कुमारी ( Etv Bharat )

रांची: राष्ट्रीय खेल दिवस इस वर्ष 29 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को विशेष रूप से मनाया जाएगा. राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी और देश के गौरव मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. इस वर्ष इसे देशभर में युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण के उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है.

‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

इसी उद्देश्य से देशभर में ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं और खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है. इसके तहत देश के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में ‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में युवाओं को खिलाड़ियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद का अवसर मिलेगा.

जानकारी देतीं मेरा युवा भारत की निदेशक ललिता कुमारी (Etv Bharat)

1600 स्थानों से युवा वर्चुअल के माध्यम से जुड़ेंगे

कार्यक्रम के जरिए युवाओं को पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में हुए बदलावों और विकास की जानकारी दी जाएगी. साथ ही युवाओं के विचार, सुझाव और आकांक्षाओं को भी सुना जाएगा. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह होगी कि 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 1600 अलग-अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. रांची के आईएमए समेत तीन स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद युवा एक साझा राष्ट्रीय मंच से जुड़ेंगे.

'युवा संवाद' का आयोजन होगा