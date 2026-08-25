राष्ट्रीय खेल दिवस पर रांची समेत देशभर में होगा ‘खेलो इंडिया संवाद: 8 लाख युवाओं से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री
राष्ट्रीय खेल दिवस इस बार 27 अगस्त को मनाया जाएगा. जिसमें 1600 स्थानों से 8 लाख युवा वर्चुअली जुड़ेंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : August 25, 2026 at 5:32 PM IST
रांची: राष्ट्रीय खेल दिवस इस वर्ष 29 अगस्त के बजाय 27 अगस्त को विशेष रूप से मनाया जाएगा. राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी और देश के गौरव मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. इस वर्ष इसे देशभर में युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण के उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी है.
‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
इसी उद्देश्य से देशभर में ‘खेलो इंडिया संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं और खिलाड़ियों को एक मंच पर लाना है. इसके तहत देश के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में ‘युवा कनेक्ट’ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में युवाओं को खिलाड़ियों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद का अवसर मिलेगा.
1600 स्थानों से युवा वर्चुअल के माध्यम से जुड़ेंगे
कार्यक्रम के जरिए युवाओं को पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेल क्षेत्र में हुए बदलावों और विकास की जानकारी दी जाएगी. साथ ही युवाओं के विचार, सुझाव और आकांक्षाओं को भी सुना जाएगा. इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह होगी कि 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के 1600 अलग-अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे. रांची के आईएमए समेत तीन स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद युवा एक साझा राष्ट्रीय मंच से जुड़ेंगे.
'युवा संवाद' का आयोजन होगा
कार्यक्रम में सभी अतिथि और युवा प्रतिभागी सुबह 10 बजे तक निर्धारित स्थल पर पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय स्तर पर युवा संवाद पर फोकस रहेगा. इसमें MY Bharat स्वयंसेवक और स्थानीय खिलाड़ियों के बीच संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा.
कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय सांसद, विधायक या मंत्री भी युवाओं को संबोधित करेंगे. इसके बाद करीब 15 मिनट का 'युवा संवाद' आयोजित होगा, जिसमें युवा अपने विचार, सुझाव और आकांक्षाएं साझा कर सकेंगे.
युवा संवाद के चार प्रमुख विषय तय किए गए हैं
- पहला, जमीनी स्तर पर बेहतर खेल सुविधाएं, कोचिंग और अवसर उपलब्ध कराकर खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना.
- दूसरा, 2036 ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाओं को विकसित करना तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रतिभा पहचान और खिलाड़ियों के विकास पर जोर देना.
- तीसरा, शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देना.
- चौथा, विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं को भविष्य के कौशल, स्वयंसेवा और राष्ट्र निर्माण के अवसरों से जोड़कर उनका सशक्तीकरण करना.
युवाओं से प्राप्त सुझाव QR कोड के माध्यम से लिए जाएंगे, इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर युवाओं को VBYLD (Viksit Bharat Young Leaders Dialogue) क्विज राउंड में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें:
राष्ट्रीय खेल दिवस विशेष: झारखंड की पहली महिला हॉकी कप्तान सुमराय टेटे, सिमडेगा से विश्व पटल तक
राष्ट्रीय खेल दिवस: झारखंड में 28 अगस्त से शुरू होगा खेल और फिटनेस का आयोजन, थीम होगी 'खेलेगा भारत, जीतेगा भारत'
राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर हजारीबाग में खिलाड़ियों का महाकुंभ, 7 जिलों से 1288 खिलाड़ी करेंगे पार्टिसिपेट