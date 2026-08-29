खेल दिवस पर हरियाणा के खिलाड़ियों को सलाम, देश-दुनिया में जमाई अपनी धाक, मेडल्स की बौछार से बढ़ाया मान
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में देशभर में खेल दिवस मनाया गया. ईटीवी भारत ने पदक विजेता खिलाड़ियों से ख़ास बातचीत की.
Published : August 29, 2026 at 5:09 PM IST
चंडीगढ़: आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जयंती के रूप में देशभर में खेल दिवस मनाया जा रहा है. जब भी खेल और खिलाड़ियों की बात होती है, तो हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है. 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा देश की मात्र 2 प्रतिशत आबादी वाला राज्य है, जबकि खेल में इसका योगदान कहीं ज्यादा है.
कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा: हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हरियाणा का खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ी थे. इनमें 24 हरियाणा से थे. इन खेलों में भारत ने 39 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया. 39 में से 11 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते, जिनमें 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं. इस प्रकार देश की कुल पदक संख्या में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान 28 प्रतिशत से अधिक रहा.
ओलंपिक में भी हरियाणा की धाक: ओलंपिक इतिहास में हरियाणा का योगदान उल्लेखनीय रहा है. लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के 6 पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में से 4 हरियाणा से थे. रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण, रवि कुमार दहिया ने रजत और बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया. ओलंपिक इतिहास में हरियाणा के खिलाड़ियों का पदकों में योगदान 30 प्रतिशत के आसपास है.
हरियाणा की सफलता का राज: हरियाणा की सफलता के पीछे खेल संस्कृति, सरकारी समर्थन और युवाओं का जज्बा है. यहां के गांवों में कुश्ती, मुक्केबाजी और हॉकी जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाता है. राज्य में खेल अकादमियां, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की उपलब्धता ने खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने में मदद की है. साथ ही, हरियाणा सरकार द्वारा पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने से खिलाड़ियों में और भी ज्यादा जोश और उत्साह देखा जाता है.
खेलों को बढ़ावा दे रही हरियाणा सरकार : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सभी खेलों समेत हॉकी के खेल को भी विशेष तरजीह देने का दावा किया है. राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न केवल पदक विजेताओं को, बल्कि प्रतिभागियों को भी लाखों से करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि व ट्रेनिंग के दौरान मासिक खर्च के लिए भी धनराशि दी जा रही है. हॉकी में हरियाणा के कई महिला व पुरुष खिलाड़ियों ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाते हुए भारत को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
रानी रामपाल: कुरुक्षेत्र के शाहबाद से संबंध रखने वाली रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी रही हैं. भारत सरकार उनकी उपलब्धियों पर उन्हें पद्म श्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है.
सरदारा सिंह: जिला सिरसा के संतनगर (जीवन नगर) के रहने वाले सरदारा सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और बेहतरीन मिडफील्डर रहे हैं. उन्होंने भी अनेक प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाई है.
सविता पूनिया: बेहतरीन गोलकीपिंग कौशल के लिए ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया की पहचान से जानी जाने वाली सविता पूनिया भारतीय महिला टीम का अहम हिस्सा रही हैं. उन्होंने भारतीय टीम से खेलते हुए प्रदेश और देश को विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी बना अग्रणी रखा है.
संदीप सिंह: हरियाणा के शाहाबाद से संबंध रखने वाले संदीप सिंह भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं. देश में उनके जीवन पर 'सूरमा' फिल्म भी बन चुकी है. वे अपनी खेल उपलब्धियों के अलावा राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं और हरियाणा की भाजपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.
संजय कालीरावणा: जिला हिसार के गांव डाबड़ा के संजय (डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है.
उदिता दुहान: भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख डिफेंडर रही उदिता दुहान ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश के लिए शानदार प्रदर्शन कर विरोधी टीमों की अटैक की रणनीति को विफल किया है.
प्रीतम रानी सिवाच: अर्जुन अवार्डी और पूर्व महिला हॉकी कप्तान प्रीतम रानी वर्तमान में जिला सोनीपत में अपनी हॉकी अकादमी चलाकर नई पीढ़ी को तैयार करने में जुटी हैं. डिफेंस और अटैक के लेकर आखिरी के मिनटों में विरोधी टीमों पर हावी रहने की कला से भी वह खिलाड़ियों को निपुण कर रही हैं.
खिलाड़ियों ने शेयर किए अनुभव: खेल दिवस के मौके पर ईटीवी भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों से ख़ास बातचीत की है. ईटीवी भारत के साथ बातचीत में बॉक्सर नरेंद्र ने बताया कि "एक महीने के बाद एशियन गेम्स हैं. उनमें अच्छा प्रदर्शन करना अगला लक्ष्य है. लास्ट मेरा एशियन गेम्स में कांस्य पदक था. मैं चाहता हूं उस पदक के रंग के बदलूं. इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं. फिलहाल मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है. इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुझे 75 लाख रुपये देकर सम्मानित किया है. इसके अलावा नौकरी का ऑफर भी दिया है, जिसे पाकर बहुत अच्छा लग रहा है."
शर्मिला धनखड़ बोली- 'ओलंपिक में गोल्ड जीतना लक्ष्य': कॉमनवेल्थ गेम्स की शॉटपुट प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कहा "हमारी प्रैक्टिस अच्छी रही है. मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है. तभी ये मेडल आते हैं. तुलाराम स्टेडियम में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटीशन बहुत टफ होता है. इसलिए जीतने के लिए बहुत मेहनत लगती है. अगला लक्ष्य मेरा ओलंपिक में गेल्ड मेडल जीतना है."
एशियन गेम्स की तैयारियों में जुटे बॉक्सर सचिन सिवाच: गोल्ड मेडल विजेता बॉक्सर सचिन सिवाच ने कहा "फाइनल मैच काफी चुनौतीपूर्ण था. मामला बराबरी का चल रहा था. छोटी सी चूक हार जीत तय कर सकती थी. इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग और अनुभव पर विश्वास किया और अपना 100 प्रतिशत दिया. नतीजा ये रहा कि मैं गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा. अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में अपना बेस्ट देना है."
अगर फैमली का साथ आपके साथ है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होती. डिलीवरी के दौरान मुझे अर्थराइटिस हुआ था. तब मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी. मैं दस मीटर तक भी नहीं चल पाती थी. बेबी को भी नहीं उठा पाती थी. उस वक्त मेरा वेट 80 से 85 के बीच था. जब मैंने ट्रेनिंग की तो वजन 50 से 55 के बीच आ गया. आप समझ सकते हो कि कितना हार्डवर्क किया. कोच ने कहा कि ट्रेनिंग शुरू करो, मसल डेवलप होंगी, तो अर्थराइटिस ठीक हो सकता है और ऐसा ही हुआ. अभी भी अर्थराइटिस का पेन कभी-कभी ज्यादा हो जाता है. फिर मुझे सतर्क रहना पड़ता है. अभी मैं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूं. कोरोना टाइम में मुझे घुटने की इंजरी हुई. उस दौरान मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. मैंने स्पोर्ट में ही मास्टर डिग्री की और स्पोर्ट्स में ही पीएचडी कर रही हूं. -एथलीट सीमा कालिरमन
डिस्कस थ्रोअर सीमा कालीरमन की उपलब्धियां
- कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक, 58.65 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो
- राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक
- दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक
भिवानी की बॉक्सर प्रिया घनघस ने भी जीता गोल्ड मेडल: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में बॉक्सर प्रिया घनघस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा. प्रिया ने कहा "ये सफलता केवल एक पड़ाव है और मेरा मुख्य लक्ष्य एशियाई खेलों और भविष्य की प्रतियोगिताओं में और अधिक मेहनत करके भारत को दोबारा स्वर्ण पदक दिलाना है."
प्रिया घनघस की उपलब्धियां:
- 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स (ग्लासगो): 60 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता
- 2026 एशियन बॉक्सिंग एलीट चैंपियनशिप (उलानबोर): स्वर्ण पदक
- 2023 यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप (भोपाल): 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज़ (Best Boxer) चुनी गईं.
प्रीति पवार ने भी जीता गोल्ड: कॉमनवेल्थ गेम्स में रोहतक की बॉक्सर प्रीति पवार ने गोल्ड मेडल जीता. प्रीति पवार भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं. प्रीति मूल रूप से भिवानी की रहने वाली हैं. उनके पिता हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात हैं और परिवार कई वर्षों से रोहतक जिले के महम कस्बे में रह रहा है. प्रीति को बचपन से ही बॉक्सिंग का माहौल मिला. उनके चाचा भी बॉक्सर रह चुके हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेकर प्रीति ने मुक्केबाजी की दुनिया में कदम रखा. चाचा ने शुरुआती दौर में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया, जिसने उनकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई.
भिवानी की बेटी जैस्मिन ने भी रचा इतिहास: हरियाणा के भिवानी की बेटी एवं भारतीय सेना की नायब सूबेदार जैस्मिन लम्बोरिया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गोल्ड मेडल जीता. जैस्मिन लंबोरिया ने कहा कि 'अब मेरा लक्ष्य आने वाले एशियन गेम्स में पदक जीतना है. इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूं.'
भिवानी की बेटी साक्षी एशियन गेम्स के लिए कर रही कड़ी मेहनत: धनाना गांव की बॉक्सर साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के 51kg बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. साक्षी का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के धनाना गांव में 9 सितंबर 2000 को हुआ था. बचपन में साक्षी बहुत शरारती थीं और अक्सर लड़ाई-झगड़े कर बैठती थीं. उनकी इसी आदत को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया, ताकि उनकी ऊर्जा को सही दिशा मिल सके. भिवानी, जो भारतीय बॉक्सिंग का गढ़ माना जाता है, वहां से साक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की. साक्षी ने कहा कि अभी ओलंपिक दूर है. इसलिए वो आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं.
क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है. वो भारत के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं. उनके योगदान को सम्मानित करने और देश में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. इस दिन देशभर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, सम्मान समारोह और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं, ताकि खेलों को समाज का अभिन्न अंग बनाया जा सके.
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