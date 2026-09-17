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वाराणसी; BHU में राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन, कुलपति बोले- "खेलों को केवल बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए"

BHU में राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘क्रीड़ा- नॉलेज, रिकग्निशन एंड एन्हांसमेंट थ्रू एजुकेशनल डिजाइन एंड एक्टिविटी’ का शुभारंभ गुरुवार को हुआ. इस आयोजन में पारंपरिक खिलौनों की मदद से बच्चों की लाइफस्टाइल और स्किल को निखारने के लिए खिलौनों की एग्जीबिशन के साथ ही उनके स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर भी चर्चा शुरू हुई है. "खिलौना बाजार को गंभीर व्यवसाय" : उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि खिलौनों को केवल सामान्य या बच्चों के मनोरंजन की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने खिलौना बाजार को एक गंभीर व्यवसाय बताते हुए खिलौनों के डिजाइन में लोकप्रियता, मौलिकता, नवाचार, उपयोग में सरलता और समावेशिता जैसे पहलुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया.

प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि खिलौनों और खेलों को केवल बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी शब्द आधारित खेलों, बैठकर खेले जाने वाले खेलों तथा ऐसी गतिविधियों की संभावनाओं का उल्लेख किया, जो मानसिक सक्रियता, सीखने और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देती हैं.



कुलपति ने खिलौनों के निर्माण में लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और नए इंजीनियरिंग पदार्थों सहित उपयुक्त सामग्रियों पर शोध की आवश्यकता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि खिलौनों को किफायती और आसानी से तैयार किए जा सकने योग्य बनाना भी महत्वपूर्ण है.