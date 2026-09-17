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वाराणसी; BHU में राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन, कुलपति बोले- "खेलों को केवल बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए"

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित.

BHU में राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन
BHU में राष्ट्रीय क्रीड़ा सम्मेलन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 10:29 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ‘क्रीड़ा- नॉलेज, रिकग्निशन एंड एन्हांसमेंट थ्रू एजुकेशनल डिजाइन एंड एक्टिविटी’ का शुभारंभ गुरुवार को हुआ. इस आयोजन में पारंपरिक खिलौनों की मदद से बच्चों की लाइफस्टाइल और स्किल को निखारने के लिए खिलौनों की एग्जीबिशन के साथ ही उनके स्वास्थ्यवर्धक गुणों पर भी चर्चा शुरू हुई है.

"खिलौना बाजार को गंभीर व्यवसाय" : उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि खिलौनों को केवल सामान्य या बच्चों के मनोरंजन की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने खिलौना बाजार को एक गंभीर व्यवसाय बताते हुए खिलौनों के डिजाइन में लोकप्रियता, मौलिकता, नवाचार, उपयोग में सरलता और समावेशिता जैसे पहलुओं पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया.

प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि खिलौनों और खेलों को केवल बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए. उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी शब्द आधारित खेलों, बैठकर खेले जाने वाले खेलों तथा ऐसी गतिविधियों की संभावनाओं का उल्लेख किया, जो मानसिक सक्रियता, सीखने और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देती हैं.

कुलपति ने खिलौनों के निर्माण में लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम और नए इंजीनियरिंग पदार्थों सहित उपयुक्त सामग्रियों पर शोध की आवश्यकता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि खिलौनों को किफायती और आसानी से तैयार किए जा सकने योग्य बनाना भी महत्वपूर्ण है.

उन्होंने पारंपरिक लकड़ी के खिलौने बनाने की प्रक्रियाओं में लगने वाले समय का उल्लेख करते हुए बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए बेहतर निर्माण एवं फैब्रिकेशन प्रक्रियाएं विकसित करने की आवश्यकता बताई. उन्होंने विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में शैक्षणिक खिलौनों की संभावनाओं का उल्लेख किया तथा सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में प्रश्नों और चर्चाओं के माध्यम से प्रतिभागियों की सक्रिय सहभागिता रही.

विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉ. रजनीकांत ने भारत के सामुदायिक ज्ञान, पारंपरिक उत्पादों एवं शिल्प के संरक्षण और दस्तावेजीकरण के महत्व को बताया. उन्होंने जीआई से जुड़े विभिन्न पारंपरिक उत्पादों के उदाहरण देते हुए पारंपरिक खिलौनों और शिल्प की पहचान एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकता पर बात की. उन्होंने कहा कि पारंपरिक खिलौने केवल वस्तु नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और सीखने की प्रक्रियाओं से जुड़े हैं.

कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने कहा कि खेल की प्रवृत्ति मानव विकास का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन बचपन के दौरान धीरे-धीरे इसमें कमी आ सकती है. ऐसे में उन खेल गतिविधियों और खिलौनों को फिर से बढ़ावा देना आवश्यक है, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से जुड़े हों. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत गतिविधि आधारित शिक्षण और गेमिफिकेशन पर दिए गए जोर का उल्लेख किया.

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