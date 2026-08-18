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हादसे से हौसले तक: 8 साल की उम्र में गंवाया पैर, चार बार तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड...अब 19 की उम्र में रुद्रांश को अर्जुन अवॉर्ड

रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन अवॉर्ड ( Source : Rudransh Social Media )

भरतपुर: 8 साल की उम्र में आतिशबाजी के हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाला भरतपुर का युवा पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल अब देश के सर्वोच्च खेल सम्मानों में शामिल अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2025 के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 19 वर्षीय रुद्रांश का नाम भी शामिल है. शारीरिक चुनौती को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उसे संकल्प में बदलकर निशानेबाजी में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले रुद्रांश की उपलब्धि ने परिवार और भरतपुर का गौरव बढ़ाया है. माता विनीता खंडेलवाल ने बताया कि करीब आठ साल की उम्र में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी की चपेट में आने से रुद्रांश का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा. हादसे से उबरने में करीब तीन साल का समय लगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी. निशानेबाजी को बनाया जिंदगी का लक्ष्य : शारीरिक मुश्किलों के बावजूद रुद्रांश ने खुद को परिस्थितियों के हवाले नहीं किया. उन्होंने निशानेबाजी को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार अभ्यास करते हुए खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की. परिवार भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया. पढ़ें : नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 का हुआ ऐलान, दिव्या देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट