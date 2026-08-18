हादसे से हौसले तक: 8 साल की उम्र में गंवाया पैर, चार बार तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड...अब 19 की उम्र में रुद्रांश को अर्जुन अवॉर्ड
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने के कारण उनका नाम अर्जुन अवॉर्ड के लिए मजबूत दावेदारों में सामने आया.
Published : August 18, 2026 at 9:43 PM IST
भरतपुर: 8 साल की उम्र में आतिशबाजी के हादसे में अपना एक पैर गंवाने वाला भरतपुर का युवा पैरा शूटर रुद्रांश खंडेलवाल अब देश के सर्वोच्च खेल सम्मानों में शामिल अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित होने जा रहा है. केंद्र सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स अवॉर्ड 2025 के लिए अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 19 वर्षीय रुद्रांश का नाम भी शामिल है. शारीरिक चुनौती को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उसे संकल्प में बदलकर निशानेबाजी में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाले रुद्रांश की उपलब्धि ने परिवार और भरतपुर का गौरव बढ़ाया है.
माता विनीता खंडेलवाल ने बताया कि करीब आठ साल की उम्र में एक शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी की चपेट में आने से रुद्रांश का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ा. हादसे से उबरने में करीब तीन साल का समय लगा, लेकिन इस दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी.
निशानेबाजी को बनाया जिंदगी का लक्ष्य : शारीरिक मुश्किलों के बावजूद रुद्रांश ने खुद को परिस्थितियों के हवाले नहीं किया. उन्होंने निशानेबाजी को अपना लक्ष्य बनाया और लगातार अभ्यास करते हुए खेल की दुनिया में अपनी अलग पहचान कायम की. परिवार भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया.
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रुद्रांश की मेहनत का नतीजा यह रहा कि महज तीन साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम कर ली. वर्ष 2023 में 50 मीटर शूटिंग इवेंट में उन्होंने दुनिया के नंबर-1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया. वह पैरालंपिक खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
चार बार तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड : रुद्रांश अब तक अपने करियर में चार बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने के कारण उनका नाम अर्जुन अवॉर्ड के लिए मजबूत दावेदारों में सामने आया. उनके असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है.
अर्जुन अवॉर्ड के लिए नाम घोषित होते ही खंडेलवाल परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. रुद्रांश की मां विनीता खंडेलवाल ने बताया कि करीब आठ महीने पहले ही पुरस्कार के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई थी. अब केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा होने के बाद परिवार को सम्मान समारोह का इंतजार है. फिलहाल, रुद्रांश दिल्ली में हैं और जल्द ही अर्जुन अवॉर्ड प्रदान किए जाने की तारीख घोषित होने की उम्मीद है. आठ साल की उम्र में एक हादसे में जीवन की दिशा बदलने वाले रुद्रांश अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 25 से ज्यादा मेडल जीत चुके हैं.