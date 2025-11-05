ETV Bharat / state

राष्ट्रगीत वंदे मातरम्... के 150 साल पूरे, जानिए लेखक कौन था और पहली बार किसने गाया?

भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी यूपी में जगह-जगह आयोजित करेगी बड़े आयोजन

वंदे मातरम.
वंदे मातरम. (BJP Media Cell)
November 5, 2025

लखनऊ: राष्ट्रगीत “वंदे मातरम्” केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज़ है. यह वह स्वर है, जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को आज़ादी की राह दिखाई. जब-जब देश पर संकट आया, यह गीत हर भारतीय के हृदय में नई ऊर्जा, साहस और एकता का संचार करता रहा. इसलिए राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे होने पर बीजेपी उत्सव पूर्वक मनाएगी. यह बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने बुधवार को भाजपा राज्य मुख्यालय, लखनऊ में मीडिया से बातचीत में कही.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि “वंदे मातरम्” में केवल मातृभूमि की स्तुति नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण की भावना निहित है. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत हर आंदोलन और बलिदान का प्रेरणास्रोत बना. आज़ाद भारत में भी इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है. यह गीत हमें स्मरण कराता है कि हमारा राष्ट्र केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, भावनाओं और कर्तव्यबोध से निर्मित हुआ है.

भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि “वंदे मातरम्” का सृजन वर्ष 1875 में बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था. इसका प्रथम वाचन वर्ष 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में किया था. वर्ष 1950 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत राष्ट्रवाद, एकता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध का प्रतीक बना.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को “वंदे मातरम्” के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का निर्णय लिया है. स्वतंत्रता संग्राम में इस गीत की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है. पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी सामूहिक गायन के अनेक कार्यक्रम करेगी.

भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर 7 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के 18 स्थानों पर 150 कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक “वंदे मातरम्” गायन एवं सभा का आयोजन किया जाएगा. इसके साथ ही 8 से 15 नवम्बर तक सभी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक गायन एवं सभाओं का आयोजन होगा. विधानसभा और मण्डल स्तर पर भी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम होंगे, जिनमें आमजन की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.इसके अतिरिक्त अभियान के तहत तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां, बाइक रैलियां, प्रदर्शनियां और साहित्यिक गतिविधियाँ भी आयोजित की जाएंगी. राजधानी सहित सभी जिलों में प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जबकि विद्यालयों और महाविद्यालयों में निबंध, कविता और चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी. ताकि नई पीढ़ी राष्ट्रगीत की प्रेरणा और उसके महत्व से परिचित हो सके.

