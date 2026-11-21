प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाकर इसरो में टेक्नीशियन बन देशसेवा करना चाहते हैं ओडिशा के अभिजीत दास
ओडिशा के राजकीय आईटीआई कटक के वेल्डर छात्र अभिजीत दास प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाने के बाद इसरो में टेक्नीशियन बनना चाहते है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 5:37 PM IST
लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में देशभर के 52 टॉपर्स को सम्मानित करेंगे. इन मेधावी छात्रों में ओडिशा के राजकीय आईटीआई कटक के छात्र अभिजीत दास भी शामिल हैं. वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने वाले अभिजीत का सपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में टेक्नीशियन बनकर देश की सेवा करना है. प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाने का अवसर मिलने से वह बेहद उत्साहित और गौरवान्वित हैं.
अभिजीत का कहना है कि यह उनके जीवन का बेहद खास पल होगा. उन्हें अपनी इस उपलब्धि की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) की ओर से जारी नोटिस से मिली. उनके ट्रेनर संजय कुमार कर ने उन्हें यह सूचना भेजी थी. अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उनके हाथों सम्मान प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
प्रधानमंत्री से मिलकर जानना चाहते हैं सफलता का राज: अभिजीत बताते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है. अगर उन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका मिला तो वह सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे. इसके साथ ही वह उनसे यह भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की. अभिजीत के लिए यह मुलाकात न केवल सम्मान का अवसर होगी, बल्कि उनसे प्रेरणा लेने का भी मौका होगा.
वेल्डर ट्रेड में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पर जोर: अभिजीत ने राजकीय आईटीआई कटक से वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण लिया है. वह बताते हैं कि इस ट्रेड में सैद्धांतिक जानकारी के साथ प्रैक्टिकल का भी बहुत महत्व है. पहले कक्षा में विषय से जुड़ी थ्योरी समझाई जाती है और इसके बाद वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कराया जाता है. यहां ट्रेनर की ओर से दिए गए काम को खुद करके दिखाना होता है.
अभिजीत के मुताबिक, लगातार अभ्यास से ही इस ट्रेड में अच्छी पकड़ बनती है. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर ध्यान दिया. उनका मानना है कि किसी भी तकनीकी क्षेत्र में सफल होने के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है. इसके लिए काम को समझना और उसे अपने हाथों से करके सीखना भी जरूरी है.
ISRO, BHEL और HAL में हैं रोजगार के अवसर: वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं के सामने रोजगार के कई विकल्प खुलते हैं. अभिजीत बताते हैं कि आईटीआई करने के बाद इंस्ट्रक्टर बनने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा इसरो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम करने का मौका मिल सकता है. हालांकि, अभिजीत की पहली पसंद इसरो है.
वह इसरो में टेक्नीशियन बनकर काम करना चाहते हैं. अंतरिक्ष विज्ञान और देश की तकनीकी प्रगति से जुड़ी इस प्रतिष्ठित संस्था में काम करना उनका सपना है. राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर्स की सूची में जगह बनाने के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है. अब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करना चाहते हैं.
रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई और प्रैक्टिस: अभिजीत की इस सफलता के पीछे नियमित मेहनत और अनुशासन की बड़ी भूमिका रही है. वह बताते हैं कि आईटीआई में आठ घंटे की कक्षाओं के बाद भी वह रोजाना छह से सात घंटे अतिरिक्त पढ़ाई करते थे. इस तरह पढ़ाई और अभ्यास में प्रतिदिन करीब 14 से 15 घंटे देते थे. इसी मेहनत और लगन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.
वह अपनी सफलता का श्रेय ट्रेनर संजय कुमार कर, शिक्षिका निबेरिता साहू, राजकीय आईटीआई कटक के प्रिंसिपल और पूरे संस्थान को देते हैं. अभिजीत बताते हैं कि शुरुआत में वह केवल आईटीआई देखने के उद्देश्य से वहां पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात ट्रेनर संजय कुमार कर से हुई. उनकी बातों और मार्गदर्शन से अभिजीत को आईटीआई में प्रशिक्षण लेने और अपने करियर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली.
ट्रेनर और परिवार ने हर कदम पर बढ़ाया हौसला: अभिजीत के मुताबिक, ट्रेनर संजय कुमार कर ने प्रशिक्षण के दौरान लगातार उनका मार्गदर्शन किया और हर कदम पर प्रोत्साहित किया. इसके अलावा शिक्षिका निबेरिता साहू और संस्थान के अन्य लोगों ने भी उनकी तैयारी में सहयोग किया. वह अपनी इस उपलब्धि में ओडिशा सरकार के सहयोग को भी अहम मानते हैं. उनके अनुसार, सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिलने से ही वह अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके.
परिवार ने भी अभिजीत का हर कदम पर साथ दिया. उनके पिता अभय कुमार दास और मामा जयंती दास ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. परिवार ने उनकी जरूरतों का ध्यान रखा और मुश्किल समय में भी हौसला बनाए रखा. अभिजीत मानते हैं कि उनकी इस उपलब्धि के पीछे परिवार और प्रशिक्षकों का बड़ा योगदान है.
अब इसरो में टेक्नीशियन बनने का है लक्ष्य: राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर्स में जगह बनाने के बाद अभिजीत के सामने अब अपने सपने को पूरा करने की चुनौती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मान मिलने का अवसर उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है. लेकिन वह इसे अपनी मंजिल नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा मानते हैं. उनका अगला लक्ष्य इसरो में टेक्नीशियन बनकर देश की सेवा करना है.
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