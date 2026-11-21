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प्रधानमंत्री मोदी से सम्मान पाकर इसरो में टेक्नीशियन बन देशसेवा करना चाहते हैं ओडिशा के अभिजीत दास

अभिजीत ने राजकीय आईटीआई कटक से वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण लिया ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में देशभर के 52 टॉपर्स को सम्मानित करेंगे. इन मेधावी छात्रों में ओडिशा के राजकीय आईटीआई कटक के छात्र अभिजीत दास भी शामिल हैं. वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करने वाले अभिजीत का सपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में टेक्नीशियन बनकर देश की सेवा करना है. प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाने का अवसर मिलने से वह बेहद उत्साहित और गौरवान्वित हैं.

अभिजीत का कहना है कि यह उनके जीवन का बेहद खास पल होगा. उन्हें अपनी इस उपलब्धि की जानकारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग (डीजीटी) की ओर से जारी नोटिस से मिली. उनके ट्रेनर संजय कुमार कर ने उन्हें यह सूचना भेजी थी. अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और उनके हाथों सम्मान प्राप्त करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

छात्र अभिजीत दास से खास बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) प्रधानमंत्री से मिलकर जानना चाहते हैं सफलता का राज: अभिजीत बताते हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना उनके लिए गर्व की बात है. अगर उन्हें प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका मिला तो वह सबसे पहले उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे. इसके साथ ही वह उनसे यह भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की. अभिजीत के लिए यह मुलाकात न केवल सम्मान का अवसर होगी, बल्कि उनसे प्रेरणा लेने का भी मौका होगा. वेल्डर ट्रेड में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पर जोर: अभिजीत ने राजकीय आईटीआई कटक से वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण लिया है. वह बताते हैं कि इस ट्रेड में सैद्धांतिक जानकारी के साथ प्रैक्टिकल का भी बहुत महत्व है. पहले कक्षा में विषय से जुड़ी थ्योरी समझाई जाती है और इसके बाद वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कराया जाता है. यहां ट्रेनर की ओर से दिए गए काम को खुद करके दिखाना होता है. अभिजीत के मुताबिक, लगातार अभ्यास से ही इस ट्रेड में अच्छी पकड़ बनती है. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर बराबर ध्यान दिया. उनका मानना है कि किसी भी तकनीकी क्षेत्र में सफल होने के लिए केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है. इसके लिए काम को समझना और उसे अपने हाथों से करके सीखना भी जरूरी है. अभिजीत की पहली पसंद इसरो है. (Photo Credit: ETV Bharat) ISRO, BHEL और HAL में हैं रोजगार के अवसर: वेल्डर ट्रेड में प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं के सामने रोजगार के कई विकल्प खुलते हैं. अभिजीत बताते हैं कि आईटीआई करने के बाद इंस्ट्रक्टर बनने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा इसरो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में भी काम करने का मौका मिल सकता है. हालांकि, अभिजीत की पहली पसंद इसरो है. वह इसरो में टेक्नीशियन बनकर काम करना चाहते हैं. अंतरिक्ष विज्ञान और देश की तकनीकी प्रगति से जुड़ी इस प्रतिष्ठित संस्था में काम करना उनका सपना है. राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर्स की सूची में जगह बनाने के बाद उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है. अब वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करना चाहते हैं.