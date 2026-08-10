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खदानों में बढ़ेगा बैटरी तकनीक का इस्तेमाल! धनबाद में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में सुरक्षा से लेकर भविष्य की तकनीक पर विचार विमर्श

धनबाद में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ( Etv Bharat )