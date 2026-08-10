खदानों में बढ़ेगा बैटरी तकनीक का इस्तेमाल! धनबाद में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में सुरक्षा से लेकर भविष्य की तकनीक पर विचार विमर्श
धनबाद में DGMS की ओर से ‘खनन क्षेत्र के लिए बैटरियां चुनौतियां एवं आगे की राह’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई.
Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST
धनबाद: जिले में खनन क्षेत्र में तकनीक के बदलते स्वरूप और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए बैटरी आधारित उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है. इसी कड़ी में धनबाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS की ओर से सोमवार को ‘खनन क्षेत्र के लिए बैटरियां चुनौतियां एवं आगे की राह’ विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई. संगोष्ठी में खदानों में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी चालित मशीनों के इस्तेमाल से जुड़ी सुरक्षा, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों पर विशेषज्ञों ने विचार साझा किए.
बैटरी से चलने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावनाओं पर चर्चा
संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने खनन कार्यों में बैटरी से चलने वाले उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की. बैटरी की क्षमता, चार्जिंग व्यवस्था, संचालन के दौरान सुरक्षा, फायर सेफ्टी, रखरखाव और कार्यस्थल पर संभावित जोखिम जैसे अहम मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया.
बैटरी निर्माताओं की ओर से प्रस्तुत किए गए 14 शोध पत्र
राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए देशभर से कुल 32 तकनीकी शोध पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 28 शोध पत्र BMS-2026 स्मारिका में प्रकाशित किए गए. इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे बैटरी निर्माताओं की ओर से 14 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए.
ऐसे कम होगी डीजल पर निर्भरता कम
विशेषज्ञों का मानना है कि खनन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी आधारित मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने से डीजल पर निर्भरता कम की जा सकती है. इससे खनन कार्यों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा मिलने के साथ आधुनिक और अपेक्षाकृत स्वच्छ तकनीक को अपनाने का रास्ता भी मजबूत होगा. हालांकि इसके लिए बैटरी तकनीक के साथ-साथ सुरक्षा मानकों और संचालन व्यवस्था को भी लगातार बेहतर करने की जरूरत बताई गई.
कार्यक्रम के दौरान DGMS के सेवानिवृत्त अधिकारियों और पदाधिकारियों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया. वही WCL की रेस्क्यू टीम को उत्कृष्ट कार्यकुशलता के लिए सम्मान मिला. टीम की उपलब्धियों पर उपस्थित लोगों ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया.
खनन क्षेत्र में बैटरी तकनीक
धनबाद में हुई इस राष्ट्रीय संगोष्ठी ने यह संकेत दिया कि खनन क्षेत्र में बैटरी तकनीक और इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा आने वाले समय में तेजी से बढ़ सकता है. चुनौती सिर्फ डीजल से इलेक्ट्रिक तकनीक की ओर बढ़ने की नहीं बल्कि इस बदलाव को सुरक्षित और व्यावहारिक बनाने की भी है. ऐसे में बैटरी तकनीक को मजबूत सुरक्षा मानकों के साथ अपनाना खनन उद्योग के भविष्य के लिए अहम कदम माना जा रहा है.
बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता DGMS के महानिदेशक उज्ज्वल ताह ने की. मुख्य अतिथि के तौर पर IIT-ISM धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा मौजूद रहे. वही IIEST शिबपुर के निदेशक प्रो. वीएमएसआर मूर्ति और CSIR-CIMFR धनबाद के निदेशक प्रो. अरविंद कुमार मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रीय गीत के साथ हुई.
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