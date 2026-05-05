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IIT-ISM में सेमिनार, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय मंथन

धनबादः आईआईटी आईएसएम में मंगलवार को रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर केंद्रित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. “रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग ऑपरेशंस: नीड फॉर विकसित भारत” विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में देशभर से शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ जुटे और ऊर्जा व खनन के भविष्य पर गंभीर मंथन हुआ.

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सामने रखते हुए तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार को देश की प्रगति का आधार बताया. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब शोध केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर बाजार और समाज तक पहुंचे. वैज्ञानिक सोच, आपसी सहयोग और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास से ही सतत विकास संभव है.

वहीं National Institute of Technology Durgapur के निदेशक प्रो. अरविंद चौबे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि खनन और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में हो रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए हाइड्रोजन को भविष्य के एक अहम विकल्प के रूप में बताया. साथ ही सोलर पैनलों की दक्षता बढ़ाने और फ्लेक्सिबल सोलर तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया.

आईआईटी आईएसएम में सेमिनार की शुरुआत करते अतिथि (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम की शुरुआत में उप निदेशक प्रो. धीरज कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और PAIR प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों की रीढ़ हैं और इनके साथ नवीकरणीय ऊर्जा का गहरा संबंध है. उन्होंने इस कार्यशाला को ऊर्जा और खनन क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.