IIT-ISM में सेमिनार, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय मंथन
IIT-ISM धनबाद में रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया.
Published : May 5, 2026 at 10:57 PM IST
धनबादः आईआईटी आईएसएम में मंगलवार को रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर केंद्रित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. “रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड माइनिंग ऑपरेशंस: नीड फॉर विकसित भारत” विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में देशभर से शिक्षाविद, शोधकर्ता और उद्योग विशेषज्ञ जुटे और ऊर्जा व खनन के भविष्य पर गंभीर मंथन हुआ.
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सामने रखते हुए तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार को देश की प्रगति का आधार बताया. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब शोध केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर बाजार और समाज तक पहुंचे. वैज्ञानिक सोच, आपसी सहयोग और अत्याधुनिक तकनीकों के विकास से ही सतत विकास संभव है.
वहीं National Institute of Technology Durgapur के निदेशक प्रो. अरविंद चौबे ने अपने विचार रखते हुए कहा कि खनन और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका तेजी से बढ़ रही है. उन्होंने वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में हो रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए हाइड्रोजन को भविष्य के एक अहम विकल्प के रूप में बताया. साथ ही सोलर पैनलों की दक्षता बढ़ाने और फ्लेक्सिबल सोलर तकनीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया.
इस कार्यक्रम की शुरुआत में उप निदेशक प्रो. धीरज कुमार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और PAIR प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों की रीढ़ हैं और इनके साथ नवीकरणीय ऊर्जा का गहरा संबंध है. उन्होंने इस कार्यशाला को ऊर्जा और खनन क्षेत्रों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया.
इस कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में ग्रीन स्टील, सतत ऊर्जा प्रबंधन, संसाधन दक्षता और क्रिटिकल मिनरल्स के निष्कर्षण जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने इन क्षेत्रों में नवाचार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया.
कार्यक्रम का समापन सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमुख प्रो. गौरी शंकर के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. इस दौरान PAIR प्रोजेक्ट पर प्रो. एजाज अहमद ने विस्तृत प्रस्तुति दी, जबकि मंच संचालन प्रो. मधुलिका गुप्ता ने किया. कार्यशाला के अंत में प्रतिभागियों ने ऊर्जा और खनन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने तथा सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया.
इसे भी पढ़ें- AI से दिल की जांच! हृदय रोगियों की समय से होगी पहचान, IIT ISM ने विकसित की 'इकोपल्स' तकनीक
इसे भी पढ़ें- IIT ISM में वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेशन: युवाओं, तकनीक और जागरूकता के संग ‘ग्रीन फ्यूचर’ का संकल्प
इसे भी पढ़ें- IIT ISM इनवेंटिव 2026 का राज्यपाल ने किया उद्घाटन, बोले- नवाचार और शोध से तय होगा देश का भविष्य