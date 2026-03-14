गाजियाबाद में पैसों के लालच में सुरक्षा से खिलवाड़, रेलवे स्टेशनों के वीडियो विदेशी नंबरों पर भेजने वाले 6 गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल फोन से विदेशी नंबरों से की गई चैट मिली है.
Published : March 14, 2026 at 6:52 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना कौशांबी पुलिस टीम ने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त महिला समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों द्वारा रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बलों की जगह की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ लोगों को भेजी जाती थी. वीडियो भेजने की एवज में पैसे मिलते थे.
पुलिस ने सोहेल मलिक, साने इरम उर्फ महक, प्रवीण, राज वाल्मीकि, शिव वाल्मीकि और ऋतिक गंगवार को गिरफ़्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों के मोबाइल फोन से विदेशी नंबरों से की गई चैट मिली है. आरोपियों द्वारा रेलवे स्टेशन और सुरक्षा बल के ठिकानों की फोटो और वीडियो बनाकर विदेशी नंबरों को भेजी गई थी. गिरफ्तार आरोपी अन्य लोगों को भी पैसे का प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ते थे. आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.
फिलहाल, पुलिस द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है. सोहेल मलिक उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है, जबकि साने इरम उर्फ महक संभल की निवासी है. प्रवीण और राज वाल्मीकि गाजियाबाद के रहने वाले हैं. शिव वाल्मीकि बदायूं और रितिक गंगवार शाहजहांपुर का रहने वाला है.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था राजकरन नैयर के मुताबिक, गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फोटो और वीडियो बनाकर विभिन्न नंबरों पर भेजी जा रही है. ऐसी सूचना के आधार पर कार्य करते हुए कौशांबी पुलिस द्वारा पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.
राजकरन नैयर ने आगे बताया, सोहेल नामक व्यक्ति द्वारा इन लोगों को पैसों का लालच देकर कार्य करवाया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से विदेशी नंबरों से की गई चैट बरामद हुई है. सभी आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है. प्रकरण में ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट एवं बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं में थाना कौशांबी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
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