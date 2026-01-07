ETV Bharat / state

नेशनल जंबूरी आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं, परिषद के अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव: इंद्रजीत सिंह खालसा

बालोद में होने वाले नेशनल जंबूरी आयोजन की तैयारी पूरी हो चुकी है. छत्तीसगढ़ स्काउट-गाइड परिषद मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इसकी जानकारी दी.

National Scout Guide Jamboree
नेशनल जंबूरी आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं: इंद्रजीत सिंह खालसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 7, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बालोद: जिले में होने वाले राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जंबूरी आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने बताया कि यह भव्य आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, जिसका उदघाटन राज्यपाल करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है. सभी काम नियमपूर्वक और जेम पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं. इंद्रजीत ने कहा कि टेंडर घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं, सभी दस्तावेज पूरी तरह पारदर्शी हैं.

परिषद अध्यक्ष के रूप में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति: आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेद्र यादव स्काउट-गाइड राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं. इसके संबंध में 13 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया था, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सारा कार्य नियमानुसार हो रहा है और किसी भी स्तर पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है.

14 हजार प्रतिभागी होंगे शामिल: इंद्रजीत सिंह खालसा ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश के 4000 स्काउट-गाइड शामिल होंगे. साथ ही देशभर के केंद्रीय विद्यालय और रेलवे स्कूलों के प्रतिभागियों को मिलाकर कुल 14 हजार छात्र और 3000 स्टाफ इसमें हिस्सा होंगे. उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बालोद के चयन पर दिया स्पष्टीकरण: पूर्व मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आयुक्त ने कहा कि स्थान चयन का निर्णय राज्य स्काउट-गाइड परिषद की सर्वसम्मत बैठक में लिया गया था. उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें यह अवसर दिया है और हम पूरी निष्ठा से आयोजन को सफल बनाएंगे.

होंगे कई आयोजन: कार्यक्रम के दौरान स्काउट-गाइड सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, परेड, शैक्षणिक प्रदर्शनी और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. पूरे आयोजन में पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन और देशभक्ति की भावना का विशेष संदेश देने की तैयारी की गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी खालसा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने पांच साल के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार पर आत्ममंथन करना चाहिए. हमारा सारा काम नियम और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है.

बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी की तैयारियां अंतिम चरण में, देश विदेश से पहुंचे प्रतिभागी
जंबूरी या जंग-ए-बयान? स्काउट्स एंड गाइड आयोजन पर सरकार और सांसद आमने-सामने, कांग्रेस बोली – ‘भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षा मंत्री हटें’
राष्ट्रीय रोवर जंबूरी टेंडर, करप्शन के आरोप पर मंत्री गजेंद्र यादव ने भूपेश बघेल को घेरा,''कोई काम नहीं,विरोध करना ही काम''

TAGGED:

JAMBOREE IN BALOD
नेशनल जंबूरी
शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव
JAMBOREE CONTROVERSY
NATIONAL SCOUT GUIDE JAMBOREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.