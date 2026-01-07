ETV Bharat / state

नेशनल जंबूरी आयोजन में कोई गड़बड़ी नहीं, परिषद के अध्यक्ष हैं शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव: इंद्रजीत सिंह खालसा

बालोद: जिले में होने वाले राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जंबूरी आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने बताया कि यह भव्य आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगा, जिसका उदघाटन राज्यपाल करेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है. सभी काम नियमपूर्वक और जेम पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं. इंद्रजीत ने कहा कि टेंडर घोटाले के आरोप बेबुनियाद हैं, सभी दस्तावेज पूरी तरह पारदर्शी हैं.

परिषद अध्यक्ष के रूप में शिक्षा मंत्री की नियुक्ति: आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेद्र यादव स्काउट-गाइड राज्य परिषद के अध्यक्ष हैं. इसके संबंध में 13 दिसंबर 2025 को आदेश जारी किया गया था, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सारा कार्य नियमानुसार हो रहा है और किसी भी स्तर पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है.

14 हजार प्रतिभागी होंगे शामिल: इंद्रजीत सिंह खालसा ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश के 4000 स्काउट-गाइड शामिल होंगे. साथ ही देशभर के केंद्रीय विद्यालय और रेलवे स्कूलों के प्रतिभागियों को मिलाकर कुल 14 हजार छात्र और 3000 स्टाफ इसमें हिस्सा होंगे. उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमें इतने बड़े राष्ट्रीय आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.