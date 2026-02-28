ETV Bharat / state

हरियाणा लोक भवन में विज्ञान दिवस पर समारोह आयोजित, राज्यपाल ने 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया

पंचकूला: चंडीगढ़ स्थित हरियाणा लोक भवन में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर वैज्ञानिकों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष के साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने वर्ष 2022, 2023 और वर्ष 2024 के लिए चयनित 11 वैज्ञानिकों को 'हरियाणा विज्ञान रत्न' और 'हरियाणा युवा विज्ञान रत्न' पुरस्कारों से सम्मानित किया.

'21वीं सदी में नई और जटिल चुनौतियां': इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि "ये केवल सम्मान समारोह नहीं, बल्कि ज्ञान, नवाचार और विज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति में सामूहिक विश्वास का यादगार क्षण है. 21वीं सदी नई और जटिल चुनौतियां लेकर आई है. सतत् कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकास रणनीति का आधार बननी चाहिए.सतत, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित विकास सुनिश्चित करना लक्ष्य है."

विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण: राज्यपाल ने कहा कि "हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित किया जा रहा है. अटल टिंकरिंग लैब्स और डिजिटल लैब्स के जरिए विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है. अंबाला में बन रहा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र और कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला मेमोरियल प्लैनेटेरियम का आधुनिकीकरण वैज्ञानिक चेतना को सुदृढ़ करेगा."

एक लाख रुपये तक की 250 छात्रवृत्तियां: राज्यपाल ने कहा कि "कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत अभियांत्रिकी विषयों में छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये तक की 250 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी. जबकि विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत पांच लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है. 1983 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निदेशालय राज्य में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है. ये निदेशालय वरिष्ठ माध्यमिक स्तर से लेकर उन्नत अनुसंधान तक छात्रवृत्तियां प्रदान करता है और सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान परियोजनाओं को पचास लाख रुपये तक के अनुदान से सहयोग देता है.