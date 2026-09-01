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बिहार में खुलेगा NSD का कैंपस, CM बोले- 'राज्य में ही कलाकारों को मिलेगा अभिनय का पेशेवर प्रशिक्षण'

बिहार में युवा कलाकारों और रंगकर्मियों के लिए NSD का कैंपस ऑपन होने वाला है. कलाकारों को अभिनय का पेशेवर प्रशिक्षण मिलेगा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

SAMRAT CHOUDHARY
सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 3:01 PM IST

5 Min Read
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पटना: बिहार के युवा कलाकारों और रंगकर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राज्य में अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) का नया कैंपस खुलेगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने बिहार में NSD कैंपस की स्थापना को सहमति दे दी है.

बिहार में खुलेगा NSD कैंपस: मुख्यमंत्री ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि NSD कैंपस की स्थापना बिहार की समृद्ध नाट्य और प्रदर्शन कला परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और नई संभावनाएं प्रदान करेगी.

बिहार की सांस्कृतिक विरासत को संस्थागत मजबूती: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध रही है और राज्य की पहचान साहित्य, लोक कला, नाटक और प्रदर्शन कलाओं से जुड़ी रही है. यह कालिदास, रामवृक्ष बेनीपुरी और भिखारी ठाकुर जैसी महान विभूतियों की भूमि है. बिहार के लोक नाट्य और प्रदर्शन कलाओं की अपनी विशिष्ट और गौरवशाली परंपरा रही है. ऐसे में राज्य में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कैंपस खुलने से इस सांस्कृतिक विरासत को संस्थागत मजबूती मिलने की उम्मीद है.

युवा कलाकारों को पेशेवर नाट्य प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री के अनुसार, बिहार में NSD कैंपस की स्थापना होने के बाद राज्य के युवा कलाकारों को पेशेवर नाट्य प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी कम होगी. उन्हें अपने ही राज्य में अभिनय, स्टेजक्राफ्ट, प्रदर्शन कला और रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों का पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही नाट्य और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उन्नत शोध के लिए भी बेहतर संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

दूसरे राज्यों में नहीं होगा पलायन: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि NSD कैंपस बिहार के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा. राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं, जो अभिनय, रंगमंच और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन बेहतर और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए उन्हें दिल्ली या देश के दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है. बिहार में NSD कैंपस खुलने के बाद इन कलाकारों को राज्य में ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिलने की संभावना बढ़ेगी.

बिहार की राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान: सरकार का मानना है कि NSD कैंपस की स्थापना से बिहार की पारंपरिक लोक नाट्य विधाओं और आधुनिक रंगमंच के बीच भी बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा. बिहार की लोक कलाओं, पारंपरिक नाट्य शैलियों और आधुनिक थिएटर तकनीकों को एक साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. इससे राज्य की स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और उन्हें राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान दिलाने में भी मदद मिल सकती है.

तैयार होगी थिएटर की नई पीढ़ी: मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार ने पहले से ही नाट्य कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और समन्वय के उद्देश्य से बिहार संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना की है. ऐसे में NSD का नया कैंपस राज्य में रंगमंच और प्रदर्शन कला के क्षेत्र में चल रहे प्रयासों को और मजबूती देगा. सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर के इस संस्थान की मौजूदगी से बिहार में थिएटर की नई पीढ़ी तैयार होगी और स्थानीय कलाकारों को पेशेवर मंच तक पहुंचने में मदद मिलेगी.

भवन निर्माण को स्वीकृत: NSD कैंपस की स्थापना के लिए बिहार सरकार भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार संस्थान के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही भवन निर्माण की स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी. कैंपस की स्थापना से जुड़े अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा, ताकि संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके.

"बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कैंपस खुलना केवल एक नए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना नहीं है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक विरासत, युवा प्रतिभाओं और आधुनिक रंगमंच के भविष्य में एक महत्वपूर्ण निवेश है. केंद्र और बिहार सरकार के समन्वित प्रयास से यह संस्थान राज्य को राष्ट्रीय रंगमंच के मानचित्र पर और अधिक मजबूती से स्थापित करेगा."-सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

रंगकर्मियों में खुशी की लहर: बिहार में NSD कैंपस की स्थापना के बाद राज्य के रंगकर्मियों, थिएटर से जुड़े छात्रों और अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं को बड़ा मंच मिलने की उम्मीद है. रंगकर्मी प्रवीण सप्पू ने कहा कि सरकार का यह बहुत ही सराहनीय फैसला है. बिहार में अभिनय की बहुत प्रतिभाएं हैं और यह प्रतिभा मंच प्राप्त करने के लिए दिल्ली और मुंबई का रुख करते हैं. इस फैसले से बिहार की प्रतिभा को बिहार में ही तरासने का मौका मिलेगा.

"गरीब परिवार के बच्चे भी अभिनय सीख सकेंगे क्योंकि उन्हें महानगरों में जाकर रहने के खर्च की जो चिंता होती है, वह खत्म हो जाएगी. संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है, इसका इंतजार है."-प्रवीण सप्पू, रंगकर्मी

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