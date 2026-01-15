ETV Bharat / state

नेशनल स्कूल हॉकी में राजस्थान का दमदार प्रदर्शन, गुजरात को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

राजस्थान की स्कूल हॉकी टीम ने पहले हाफ से ही अपने इरादे दिखा दिए और चार गोल किए.

Rajasthan-Gujarat hockey match
राजस्थान-गुजरात का हॉकी मुकाबला (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 6:32 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में आयोजित नेशनल स्कूल हॉकी प्रतियोगिता (19 वर्ष आयु वर्ग) में मेजबान राजस्थान की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गुजरात को करारी शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. फतह स्कूल की मेजबानी में खेलगांव स्थित एस्ट्रोटर्फ मैदान पर गुरुवार को खेले गए इस प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजस्थान ने गुजरात को 5-2 से पराजित कर अपनी मजबूत दावेदारी साबित की.

पहले हाफ में राजस्थान ने किए 4 गोल: फतह स्कूल के प्रिंसिपल गजेन्द्र ने बताया कि मैच की शुरुआत से ही राजस्थान की टीम पूरी तरह हावी नजर आई. खिलाड़ियों ने तेज गति, बेहतरीन पासिंग और आक्रामक रणनीति के दम पर गुजरात की रक्षापंक्ति को लगातार दबाव में रखा. इसका नतीजा यह रहा कि पहले हाफ में राजस्थान ने चार गोल दागकर 4-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. गुजरात की टीम राजस्थान के आक्रमण के सामने टिक नहीं सकी और कोई खास मौका नहीं बना पाई.

राजस्थान बनाम गुजरात हॉकी मैच में दिखा रोमांच (ETV Bharat Udaipur)

दूसरे हाफ में दहाड़ी गुजरात की टीम: दूसरे हाफ में गुजरात की टीम बदले हुए इरादों के साथ मैदान में उतरी. गुजरात के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए दो गोल कर स्कोर को 4-2 तक पहुंचा दिया, जिससे मुकाबले में रोमांच बढ़ गया. कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि गुजरात मैच में वापसी कर सकता है. लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों ने संयम बनाए रखा और मजबूत डिफेंस के साथ खेल को अपने नियंत्रण में रखा.

राजस्थान पहुंचा क्वार्टर फाइनल में: मैच के अंतिम क्षणों में राजस्थान ने एक और शानदार गोल करते हुए गुजरात की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया और मुकाबला 5-2 से अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ राजस्थान की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. मैच के दौरान मैदान पर मेजबान फतह स्कूल के प्रिंसिपल गजेन्द्र आवोत, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुरली चौबीसा, डिप्टी डीईओ लक्ष्मण सालवी सहित कई अधिकारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

