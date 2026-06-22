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नेशनल स्कॉलरशिप : फर्जी तरीके से आवेदन कर लाखों की राशि हड़पी, बांग्लादेश बॉर्डर से दो गिरफ्तार

अजमेर: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) में फर्जी तरीके से आवेदन कर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप हड़पने वाले गिरोह को बेनकाब किया है. पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 85 मोबाइल सिम, दो प्रिंटर मशीन, दो लैपटॉप, 7 चांस फिंगर प्रिंट, 1 फिंगर प्रिंट मशीन, तीन मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड, अलग-अलग बैंक की पासबुक और कई तरह के डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं.

सीओ नॉर्थ शिव जोशी ने बताया कि पुलिस के हाथ आए आरोपियों में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में तहसील आशारुबस्ती, गांव चकलागच्छ निवासी तबीबार रहमान और दूसरा आरोपी भी उत्तर दिनाजपुर जिले में लखीपुर तहसील के काजीगछ निवासी शाहनावाज है. जोशी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कितने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्कॉलरशिप की रकम हड़पी है.

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सिविल लाइन थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया कि 2 जून 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शिकायत में पुलिस को बताया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भारत सरकार की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30 शिक्षण संस्थानो के आवेदकों की ओर से स्कॉलरशिप के पोर्टल पर गलत जानकारी दी गई थी.