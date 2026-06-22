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नेशनल स्कॉलरशिप : फर्जी तरीके से आवेदन कर लाखों की राशि हड़पी, बांग्लादेश बॉर्डर से दो गिरफ्तार

लाखों रुपए की स्कॉलरशिप हड़पने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से दबोचा. जानिए पूरा मामला...

National Scholarship Scam
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 10:22 PM IST

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अजमेर: नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) में फर्जी तरीके से आवेदन कर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप हड़पने वाले गिरोह को बेनकाब किया है. पुलिस ने बांग्लादेश बॉर्डर से गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 85 मोबाइल सिम, दो प्रिंटर मशीन, दो लैपटॉप, 7 चांस फिंगर प्रिंट, 1 फिंगर प्रिंट मशीन, तीन मोबाइल, 7 एटीएम कार्ड, अलग-अलग बैंक की पासबुक और कई तरह के डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं.

सीओ नॉर्थ शिव जोशी ने बताया कि पुलिस के हाथ आए आरोपियों में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में तहसील आशारुबस्ती, गांव चकलागच्छ निवासी तबीबार रहमान और दूसरा आरोपी भी उत्तर दिनाजपुर जिले में लखीपुर तहसील के काजीगछ निवासी शाहनावाज है. जोशी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि कितने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने स्कॉलरशिप की रकम हड़पी है.

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सिविल लाइन थाने में हुआ था मुकदमा दर्ज : उन्होंने बताया कि 2 जून 2025 को जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शिकायत में पुलिस को बताया कि वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भारत सरकार की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में 30 शिक्षण संस्थानो के आवेदकों की ओर से स्कॉलरशिप के पोर्टल पर गलत जानकारी दी गई थी.

गलत जानकारी से लाखों रुपए की स्कॉलरशिप की राशि हड़प कर ली गई. उन्होंने बताया कि मामले में जांच की गई. सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह के नेतृत्व में टीम बांग्लादेश बॉर्डर पर गई जहां लोगों से आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई. वहीं, बांग्लादेश बॉर्डर से काजीगच्छ और चकलागच्छ गांवों से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अजमेर लाया गया है.

पढ़ें : फर्जी दस्तावेजों से विवादित संपत्तियों पर लोन स्वीकृत कर करोड़ों रुपए हड़पे, दस-दस हजार के इनामी तीन आरोपी गिरफ्तार

लैपटॉप से मिले साक्ष्य और सुराग : सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि आरोपियों से बरामद लैपटॉप से महत्वपूर्ण साक्ष्य और सुराग मिले हैं. लैपटॉप में अलग-अलग बैंकों के करीब 2100 बैंक खाते के नंबर, अलग-अलग खातेदारों की बैंक डिटेल, एक हजार से अधिक लोगों के चांस फिंगर प्रिंट, 2000 से भी अधिक लोगों के फोटो और आधार कार्ड, 1500 से भी अधिक अलग-अलग लोगों के स्टाम्प की डिजिटल फोटोकॉपिया मिली है. सीओ जोशी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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