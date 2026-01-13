ETV Bharat / state

नेशनल रोवर रेंजर्स जंबूरी का समापन,डिप्टी सीएम अरुण साव बोले युवा ही देश को ले जा सकते हैं आगे

बालोद में नेशनल रोवर रेंजर्स जंबूरी का भव्य समापन हुआ.समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्काउट्स गाइड्स को शुभकामनाएं दीं.

नेशनल रोवर रेंजर्स जंबूरी का भव्य समापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 13, 2026 at 5:18 PM IST

बालोद : बालोद की धरा पर पिछले पांच दिनों से जारी प्रथम नेशनल रोवर रेंजर्स जंबूरी का मंगलवार को गरिमामय समापन हुआ. समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने देशभर से आए रोवर-रेंजर्स का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही देश की असली पूंजी है और आत्मविश्वास से भरा युवा ही विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा.


स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान

समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव ने युवाओं से कहा कि वे यहां से स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर लौटें. उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और हमारे युवाओं में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है.

निराश और परेशान युवा न तो खुद आगे बढ़ सकता है और न ही परिवार या देश को आगे ले जा सकता है. युवा वही है जो आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो- अरुण साव, डिप्टी सीएम



सांस्कृतिक संगम और सम्मान
समापन समारोह के दौरान अलग-अलग राज्यों से आए रोवर-रेंजर्स ने अपनी पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं की मनमोहक प्रस्तुति दी. उपमुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों और टीमों को प्रशस्ति पत्र मेडल प्रदान कर सम्मानित किया. कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बालोद का सौभाग्य है कि यहां लघु भारत के दर्शन हुए. उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए प्रशासन और स्थानीय जनता के सहयोग की सराहना की.

विदेशी मेहमानों ने भी बिखेरी चमकइस भव्य आयोजन में केवल भारत ही नहीं, बल्कि श्रीलंका और इटली के बच्चों ने भी हिस्सा लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. प्रतिभागियों ने पांच दिनों तक कैंपिंग, घुड़सवारी और साहसिक गतिविधियों का आनंद लिया.


'छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया' के नारे के साथ विदाई
उपमुख्यमंत्री ने युवाओं को विदा करते हुए कहा कि आप जहां भी जाएं, छत्तीसगढ़ का यह संदेश जरूर फैलाएं कि "छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया". आयोजन की समाप्ति के बाद अब बच्चों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके लिए प्रशासन ने बसों और विशेष वाहनों की व्यवस्था की है.

