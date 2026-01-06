ETV Bharat / state

राष्ट्रीय रोवर जंबूरी टेंडर, करप्शन के आरोप पर मंत्री गजेंद्र यादव ने भूपेश बघेल को घेरा,''कोई काम नहीं,विरोध करना ही काम''

मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया.

NATIONAL ROVER JAMBOREE
करप्शन के आरोप पर मंत्री गजेंद्र यादव का बयान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 6, 2026

3 Min Read
भिलाई: बालोद में राष्ट्रीय रोवर जंबूरी का आयोजन होने जा रहा है. इससे पहले जंबूरी में काम को लेकर निकले टेंडर में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. अब इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है.

पूरी पारदर्शिता, कोई छेड़छाड़ नहीं-गजेंद्र यादव

गजेंद्र यादव का कहना है कि छत्तीसगढ़ के बालोद में जंबूरी हो रहा है, यह हमारा सौभाग्य है. सभी व्यवस्थाएं जेम पोर्टल के द्वारा टेंडर जारी कर पूरी पारदर्शिता के साथ की गई हैं, उस में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती.

करप्शन के आरोप (ETV Bharat)

जेम पोर्टल कलेक्टर की अध्यक्षता में अपलोड होता है. उस में किसी भी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है. जो भी आरोप लगा रहे हैं, वो मिथ्या हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं. मेरा केवल यही आग्रह है कि यहां देशभर के बच्चे आ रहे हैं. बेवजह छत्तीसगढ़ का मान और नाम दोनों खराब न करें: गजेंद्र यादव, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ का नाम खराब न करें: गजेंद्र यादव

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार से विपक्ष की दुश्मनी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम खराब न करें. 5 करोड़ का काम जेम पोर्टल से हो रहा है. विपक्ष ये मिथ्या आरोप लगा रहा है.

भूपेश बघेल जी को कोई काम नहीं है. अभी तो उनका विरोध करना ही काम है. भ्रष्टाचार तब होता, जब बिना टेंडर के पेमेंट होता या बिना टेंडर के कोई काम होता तो भ्रष्टाचार माना जाता. राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है: गजेंद्र यादव, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

गजेंद्र यादव ने लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप

मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि देशभर के बच्चे छत्तीसगढ़ आएंगे और यह हमारी जिम्मेदारी है कि व्यवस्था सुचारू रूप से हो. पूरा शिविर नेशनल लेवल के डिप्टी डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों की देखरेख में हो रहा है. छत्तीसगढ़ के ऊपर मिथ्या आरोप लगाए जा रहे हैं.

ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम है. तीन महीने पहले से तय है. सभी व्यवस्थाएं उनके मापदंड के अनुरूप होती हैं. डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा सर्विस कैंप भी चलाया जा रहा है. वो सभी काम उनके देखरेख में हो रहा है. छत्तीसगढ़ का काम भोजन और अन्य व्यवस्थाओं का काम है, जो जंबूरी चालू होने के बाद होगा. उसका टेंडर जैम पोर्टल से हुआ है. जैम पोर्टल में टेंडर पर किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है. कलेक्टर की अध्यक्षता में जैम पोर्टल में टेंडर अपलोड हुआ है. सभी मिथ्या आरोप हैं. सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे हैं: गजेंद्र यादव, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन

9 से 13 जनवरी तक राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी

मंत्री गजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि पहले स्काउट गाइड के नियमों को समझें और देखें. यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई संशय है तो वह राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसके बाद आरोप लगाएं. आपको बता दें कि राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का कार्यक्रम 9 जनवरी से 13 जनवरी तक बालोद में आयोजित किया गया है. इसे लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है.

