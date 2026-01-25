ETV Bharat / state

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह: भाटापारा में क्रिकेट के मैदान से यातायात जागरूकता का संदेश

भाटापारा में क्रिकेट के मैदान से यातायात जागरूकता का संदेश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भाटापारा क्षेत्र में पुलिस की ओर से दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आमतौर पर जागरूकता कार्यक्रम रैली या भाषण तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल को माध्यम बनाकर हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया. आयोजन का मकसद सिर्फ प्रतियोगिता कराना नहीं, बल्कि लोगों को सहज और प्रभावी तरीके से सामाजिक संदेश देना रहा.

यातायात नियमों के पालन, साइबर अपराध से बचाव और नशा मुक्ति का संदेश देते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बलौदाबाजार: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत जिला पुलिस बलौदाबाजार-भाटापारा ने जनजागरूकता को लेकर एक अनूठी पहल की है. भाटापारा क्षेत्र के ग्राम खपराडीह क्रिकेट ग्राउंड में दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार 25 जनवरी 2026 को हुआ. इस आयोजन का उद्देश्य खेल के माध्यम से आम लोगों तक यातायात नियमों के पालन, साइबर अपराध से बचाव और नशा मुक्ति का संदेश पहुंचाना है.

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ प्रतियोगिता का शुभारंभ

क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन सेवानिवृत्त कैप्टन भारतीय सेना टी.पी. बघमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. विकास आडिल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाटापारा हेमसागर सिदार ने दीप प्रज्वलन कर किया. उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और दर्शक मौजूद रहे.

अतिथियों ने नागरिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की

मुख्य अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है. हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन और नशे की हालत में वाहन न चलाने से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है. साथ ही साइबर अपराधों को लेकर लोगों को सतर्क किया गया. अज्ञात कॉल, फर्जी लिंक और ओटीपी शेयर न करने की सलाह दी गई. युवाओं से विशेष रूप से नशे से दूर रहने की अपील की गई.

भाटापारा में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित कर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

10 टीमों ने लिया हिस्सा, दिखी सामाजिक एकता

इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में पुलिस, प्रशासन, शिक्षक संघ, पत्रकार संघ, अधिवक्ता संघ, जनपद भाटापारा, चैंबर ऑफ कॉमर्स और आम नागरिकों की कुल 10 टीमों ने भाग लिया. अलग-अलग वर्गों के लोगों का एक साथ खेलना सामाजिक समरसता का अच्छा उदाहरण बना.

जिला पुलिस बलौदाबाजार-भाटापारा ने जनजागरूकता को लेकर एक अनूठी पहल की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले दिन खेले गए 8 रोमांचक मुकाबले

उद्घाटन के बाद पहला मैच पुलिस टीम और चैंबर ऑफ कॉमर्स भाटापारा के बीच खेला गया. इसके बाद दिनभर कुल 8 मुकाबले हुए. सभी मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पुलिस टीम बलौदाबाजार ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए फाइनल में प्रवेश किया. मैच के दौरान मैदान में लगे बैनरों और उद्घोषणा के माध्यम से लगातार यातायात नियम, साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति के संदेश दिए जाते रहे.

गणतंत्र दिवस पर होगा फाइनल और पुरस्कार वितरण

प्रतियोगिता का दूसरा दिन 26 जनवरी 2026, गणतंत्र दिवस को आयोजित होगा. इस दिन शिक्षक संघ बलौदाबाजार और प्रशासन 11 बलौदाबाजार के बीच सेमीफाइनल खेला जाएगा. विजेता टीम दोपहर 2 बजे पुलिस टीम बलौदाबाजार के साथ फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी. फाइनल मैच के बाद पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने की पुलिस की पहल की तारीफ

खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की. उनका कहना था कि ऐसे आयोजनों से खेल को बढ़ावा मिलता है और जरूरी सामाजिक संदेश भी आसानी से लोगों तक पहुंचते हैं. युवाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

जागरूकता ही असली जीत

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस प्रतियोगिता में जीत-हार से ज्यादा जरूरी लोगों में जागरूकता फैलाना है. अगर इस आयोजन से लोग यातायात नियमों का पालन करें, साइबर ठगी से बचें और नशे से दूर रहें, तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी.