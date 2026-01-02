ETV Bharat / state

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026, धमतरी एसपी की आम लोगों से अपील

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 31 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए ट्रैफिक नियमों के बारे में लोगों को बताया जाएगा.

NATIONAL ROAD SAFETY MONTH 2026
यातायात जनजागरूकता रथ (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 2, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: एक माह तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत 1 जनवरी से हो गई है. जिले में सड़क सुरक्षा माह- 2026 के तहत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात जनजागरूकता रथ अभियान का शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम के दौरान एसपी सूरज सिंह परिहार ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा माह की औपचारिक शुरुआत हुई.

जागरूकता कार्यक्रम के जरिए बताए जाएंगे ट्रैफिक रूल्स

धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे महीनेभर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ड्राइवरों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर, स्कूल-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा से संबंधित चित्रकला, सुलेखन एवं जागरूकता प्रतियोगिताएं होगी. यह जन-जागरूकता रथ अभियान आम लोगों तक सड़क सुरक्षा के महत्व को पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा.

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

एसपी ने बताया कि यातायात जनजागरूकता रथ जिले के प्रमुख बाजारों, चौक-चौराहों एवं ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों का भ्रमण कर लाउडस्पीकर, ऑडियो संदेश, बैनर-पोस्टर एवं पंपलेट्स के माध्यम से हेलमेट व सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग से बचाव, नशे की हालत में वाहन न चलाने, सुरक्षित एवं जिम्मेदार ड्राइविंग जैसे संदेश लोगों तक पहुंचाएगा.

Road Safety Month 2026
धमतरी में सड़क सुरक्षा माह (ETV Bharat Chhattisgarh)

साल 2025 में कम हुई सड़क दुर्घटनाएं

इस अवसर पर एसपी ने वाहन चालकों, छात्र-छात्राओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की. कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार वाहन संचालन का संकल्प भी दिलाया गया. एसपी ने बताया कि धमतरी में पिछले वर्ष 2025 में 2024 की तुलना में 19 फीसदी दुर्घटनाएं व 6 फीसदी मृत्यु में कमी आयी है. हर जीवन अनमोल है, सड़क सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है.

धमतरी एसपी की लोगों से अपील

  • यातायात नियमों का पालन करें
  • तेज गति से वाहन न चलाएं
  • शराब पीकर वाहन न चलाएं
  • हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाएं
  • खतरे या दुर्घटना की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दें

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा,सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, डीएसपी मीना साहू, डीएसपी यशकरण दीप ध्रुव,आरटीओ अब्दुल मुजाहिद, शिक्षा विभाग के अधिकारी, यातायात प्रभारी और एसपी कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी एवं आम नागरिक मौजूद रहे.

नए साल 2026 में नक्सल अभियान की समीक्षा, दंतेवाड़ा दौरे पर सीएम साय
सरगुजा में धान खरीदी का अपडेट, अब तक सिर्फ 40 प्रतिशत खरीदी, उठाव 9 प्रतिशत, मौसम खराब होने से धान सड़ने का डर
छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह, नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर होंगे संचालित

TAGGED:

DHAMTARI
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026
ROAD SAFETY MONTH 2026
DHAMTARI POLICE
NATIONAL ROAD SAFETY MONTH 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.