हिमाचल में बढ़ते सड़क हादसों पर सरकार का फोकस, 31 जनवरी तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह
हिमाचल में सड़क सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता के लिए 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 मनाया जाएगा.
Published : January 1, 2026 at 5:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाने का फैसला किया है. इसी कड़ी में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 मनाया जाएगा. इस माह के दौरान सड़क सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता, प्रवर्तन और प्रशिक्षण से संबंधित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और लोगों में सुरक्षित सड़क व्यवहार विकसित किया जा सके.
सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य
निदेशक परिवहन नीरज कुमार ने बताया, "राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 सड़क सुरक्षा अभियान और शून्य-घातकता समाधानों के कार्यान्वयन के तहत मनाया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना है."
1 जनवरी को सड़क सुरक्षा शपथ
निदेशक परिवहन ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को जिला, उपमंडल, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सड़क सुरक्षा शपथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, कॉलेजों और मेडिकल कॉलेजों में भी सड़क सुरक्षा को लेकर प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी, ताकि बच्चों और युवाओं को शुरू से ही यातायात नियमों के प्रति सजग बनाया जा सके.
2-3 जनवरी को जागरूकता व प्रवर्तन अभियान
2 और 3 जनवरी को जिलों के प्रमुख स्थानों पर मोटर वाहन अधिनियम के प्रति जागरूकता और प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने के खिलाफ सख्ती की जाएगी और सांस विश्लेषक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा. साथ ही पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जाएगी.
5 से 7 जनवरी तक जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें
5 से 7 जनवरी के बीच जिला सड़क सुरक्षा समितियों की विशेष बैठकें आयोजित होंगी. इनमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी और दुर्घटना मृत्यु दर में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाने के प्रयासों पर चर्चा होगी. आईआरएडी डेटा के आधार पर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर एम्बुलेंस तैनाती और सुधार कार्यों पर भी मंथन किया जाएगा.
8-9 जनवरी को स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण
8 और 9 जनवरी को सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा. ये स्वयंसेवक स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करेंगे. लोक निर्माण विभाग अंधे मोड़ों, ब्लैक स्पॉट और संवेदनशील स्थानों पर सूचना और चेतावनी साइन बोर्ड भी लगाएगा.
ओवरस्पीडिंग पर होगी सख्ती
12 से 14 जनवरी तक तेज गति से वाहन चलाने, लेन अनुशासन तोड़ने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वाहनों की होगी जांच
15 से 17 जनवरी तक परिवहन विभाग द्वारा ट्रकों और ट्रैक्टरों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव शीट की जांच की जाएगी, ताकि पीछे से होने वाली टक्करों को रोका जा सके. इसके साथ ही वाहनों से बाहर निकले सामान और असुरक्षित ढांचे की भी जांच होगी.
19 से 21 जनवरी तक स्वास्थ्य जांच शिविर
19 से 21 जनवरी के बीच स्वास्थ्य विभाग, आरटीओ और एचआरटीसी अधिकारियों के सहयोग से सार्वजनिक परिवहन चालकों के लिए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे. साथ ही जिला नोडल अधिकारियों की आईआरएडी बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.
छात्रों को किया जाएगा जागरूक
22 से 24 जनवरी तक स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग, निबंध लेखन और पैदल यात्राएं आयोजित की जाएंगी. छात्रों और युवाओं को सड़क सुरक्षा से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
नुक्कड़ नाटक का भी होगा आयोजन
24 से 26 जनवरी तक नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से राहवीर योजना, हिट एंड रन मामलों में मुआवजा और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकद रहित उपचार के बारे में जागरूक किया जाएगा. 26 जनवरी 2026 को राज्य और जिला स्तर पर आयोजित समारोहों में नेक लोगों और सड़क सुरक्षा से जुड़े विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा.
27 से 29 जनवरी तक राज्य स्तरीय कार्यशाला
27 से 29 जनवरी तक लोक निर्माण विभाग मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी. इसमें सुरक्षित सड़क प्रणाली, सड़क डिजाइन, रखरखाव और सफल मॉडलों पर चर्चा होगी. साथ ही स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन प्रतिक्रिया और ट्रॉमा केयर पर प्रशिक्षण देगा.
30-31 जनवरी को विशेष जागरूकता अभियान
29 और 30 जनवरी को स्कूल-कॉलेज छात्रों, टैक्सी, बस, ऑटो और ट्रक चालकों के लिए सड़क सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे. 31 जनवरी को जिला अधिकारी सड़क सुरक्षा माह के दौरान हुई दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों का डेटा एकत्र कर माय भारत पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाना और सुरक्षित यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना है. जागरूकता, प्रवर्तन और प्रशिक्षण के संयुक्त प्रयासों से यह अभियान प्रदेश में सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने का काम करेगा.
