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आईआईटी आईएसएम में 6G तकनीक पर राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स संपन्न, देशभर के 62 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण

आईआईटी आईएसएम धनबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम ( Etv Bharat )