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महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं- देश में महिलाएं असुरक्षित, भाजपा की डबल इंजन सरकार फेल

म​हिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका ने कहा कि मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लागू करने का बनाएंगे दबाव.

Lamba addressing Mahila Congress workers
महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते लांबा (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 9:11 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. 2 साल पहले भी यह बिल लागू करने के लिए हमने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था. नारी शक्ति की बात करने वालों ने मुझ और मेरी साथी महिला कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं. दो साल कोर्ट में केस चला और अब मुझे दोषी करार दिया है. 4 जून को कोर्ट सजा सुनाएगी, लेकिन महिला सुरक्षा और उनके अधिकारों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती रहूंगी. लांबा ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधा.

कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पुष्कर में चिंतन और प्रशिक्षण शिविर को बुधवार को संबोधित करेंगी. महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह भी साथ होंगी. शिविर के अंतिम दिन 1 जून को राहुल गांधी आएंगे. लांबा ने इसे लेकर अजमेर शहर और देहात की महिला कार्यकर्ताओं की बैठक ली. लांबा ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार हर रोज घरेलू गैस, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी दरें बढ़ा रही है. देश महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर त्राहिमाम कर रहा है.

म​हिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बोलीं... (ETV Bharat Ajmer)

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शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या: लांबा ने कहा, नीट का पेपर लीक हो गया. तब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दूसरे दलों के लोगों को भाजपा ज्वाइन कराने में व्यस्त थे. 22 लाख बच्चों के भविष्य को लेकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं है क्या?. शिक्षा मंत्री पूरी तरह फेल हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है. नीट पेपर लीक से आहत परीक्षार्थियों के साथ कांग्रेस खड़ी है. महिला कांग्रेस ने तय किया कि जुलाई में मानसून सत्र में महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग करेगी. महिला विरोधी केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगी. पूर्व में हमने महिला आरक्षण बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था.

हंसते हंसते जेल जाएंगी: लांबा ने कहा कि भाजपा नेता ब्रजभूषण पर महिला खिलाड़ी ने यौन शोषण के आरोप लगाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की. दिल्ली पुलिस ने 'मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की क्योंकि मैं बेटियों की सुरक्षा और अधिकार की मांग कर रही थीं. लांबा बोलीं, वे हंसते हंसते जेल जाएंगी, लेकिन महिला सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाती रहेंगी'.

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सही कह रहे राहुल : अलका ने कहा कि राहुल गांधी सही कह रहे कि देश में युवाओं में एक तरह की आग जल रही है. समय रहते केंद्र सरकार ने समाधान नहीं दिया तो मोदी सरकार एक साल से ज्यादा नहीं चल पाएगी. सरकार के पास खुद का बहुमत नहीं है. स्वाभाविक रूप से हक और अधिकार की आवाज उठेगी, तब सब सड़कों पर आएंगे और तानाशाही से उन्हें कुचल नहीं पाएंगे.

मुनाफे में तेल कंपनियां: लांबा बोली कि महिला कांग्रेस ने महंगाई और पेट्रोल—डीजल के दाम बढ़ाने का हमेशा विरोध किया है. कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हैं, लेकिन चिंता नहीं है. बीजेपी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों की जेब भरने के लिए तेल कंपनियों के मुनाफे की चिंता कर रही है. केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया कि तेल कंपनियां घाटे में हैं, यह बात झूठी है. तेल कंपनियां आज भी मुनाफे में हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर चुकी हैं.

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मुद्दों से ध्यान भटकाने को राहुल पर निजी हमले: लांबा बोलीं कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश को कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदो और यात्राएं मत करो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी खुद इटली जाकर रील बना रहे और वहां की पीएम को टॉफी दे रहे हैं. राहुल पर निजी हमले कर बीजेपी को लगता है कि भविष्य में इसका लाभ मिलेगा, जो बीजेपी की भूल है. भाजपाई बौखलाकर राहुल की नागरिकता तक छीनने के स्तर पर उतर आए हैं. राहुल जनहित के मुद्दों को उठाते आए हैं. उठाते रहेंगे, उन पर हमला करने का मतलब साफ है कि बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है.

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