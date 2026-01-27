ETV Bharat / state

UGC के नए कानून पर प्रवीण तोगड़िया बोले-हिंदू समाज बंटा तो होगा नुकसान

अयोध्या राम मंदिर परिसर का किया भ्रमण, शंकराचार्य और सरकार के टकराव पर कहा- दोनों मिलकर हिंदू समाज को साथ लाएंगे.

प्रवीण तोगड़िया ने देखा राम मंदिर परिसर.
प्रवीण तोगड़िया ने देखा राम मंदिर परिसर. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 11:51 AM IST

अयोध्या: अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने यूजीसी कानून पर कहा है कि हिंदू समाज बंटना नहीं चाहिए. किसी भी जाति के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखकर सरकार को आगे सोचना चाहिए. नहीं तो दीर्घकालीन नुकसान होगा और किसी के साथ अन्याय होगा तो भी समस्या खड़ी होगी.

प्रवीण तोगड़िया ने देखा राम मंदिर परिसर. (Video Credit; ETV Bharat)

भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य संपन्न होने के बाद दर्शन कर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने राम मंदिर परिसर को बारीकी से देखा. लगभग 1 घंटे तक परिसर में भ्रमण के बाद उन्होंने निर्माण कार्य की प्रशंसा की और कहा कि बहुत सुंदर मंदिर बना है. बहुत ही परिश्रम से छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा गया है. यह मंदिर सर्वश्रेष्ठ बना है, लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.

माघ मेले में स्नान न करने से नाराज अभिमुक्तेश्वरानंद पर कहा कि हमारे पूजनीय संत व महंत, दोनों धर्म के ज्ञाता हैं, ठीक है कुछ हो गया, मिलकर ही आगे जाकर हिंदू समाज को साथ लाने का काम यही करेंगे. वहीं, एक बार फिर मथुरा और काशी पर दावा किया है. कहा कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, तीनों एक साथ लेंगे. बोले-अब तो हिंदू ही आगे, यह आगे का हमारा मोर्चा है.

मंगलवार को गोरखपुर से लखनऊ जाने के दौरान तोगड़िया अयोध्या पहुंचे थे. जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया. और फिर वे ट्रस्ट के निजी वाहन से राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे थे.

बता दें कि बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नहोत्री ने 26 जनवरी को यूजीसी कानून और माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों की कथित पिटाई के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद शंकराचार्य के मीडिया सेल ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें शंकराचार्य और अलंकार की फोन पर बात हो रही है. यूजीसी कानून को लेकर भाजपा के ही कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं और लखनऊ में कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा भी दे दिया है.

