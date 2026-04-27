ETV Bharat / state

बाड़मेर और बूंदी में भाजपा के नए कार्यालय भवन का टोंक से राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन ने किया वर्चुअल उद्धाटन

भाजपा कार्यालय के उद्धाटन समारोह में उपस्थित अतिथि. ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर/बूंदी : भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर स्थित नवनिर्मित कार्यालय का सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने टोंक से वर्चुअल उद्घाटन किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इन कार्यालयों से संगठन को नई शक्ति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिलेगा. इस अवसर पर बाड़मेर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय भवन में यज्ञ का आयोजन किया. इस हवन में वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आहूतियां दी. इसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूंदी में भी पार्टी कार्यालय का लोकार्पण किया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वे जब भी बाड़मेर दौरे पर आएंगे तो भाजपा कार्यालय में एक घंटे की जनसुनवाई करेंगे. इस दौरान हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कार्यालय पार्टी के भविष्य की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यालय घर है. कार्यकर्ता अपने घर में आकर भविष्य की रूपरेखा बनाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाने में यह कार्यालय बेहद मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यहां कभी भी आकर पदाधिकारियों को अपनी समस्याएं बता सकेंगे. पढ़ें: नितिन नबीन का राजस्थान दौरा: एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम