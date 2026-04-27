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बाड़मेर और बूंदी में भाजपा के नए कार्यालय भवन का टोंक से राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन ने किया वर्चुअल उद्धाटन

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने घोषणा की कि वे अपने दौरे के दौरान कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याओं की सुनवाई करेंगे.

Inauguration of BJP Office
भाजपा कार्यालय के उद्धाटन समारोह में उपस्थित अतिथि. (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 27, 2026 at 6:46 PM IST

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बाड़मेर/बूंदी : भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर स्थित नवनिर्मित कार्यालय का सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने टोंक से वर्चुअल उद्घाटन किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि इन कार्यालयों से संगठन को नई शक्ति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिलेगा. इस अवसर पर बाड़मेर में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय भवन में यज्ञ का आयोजन किया. इस हवन में वहां मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आहूतियां दी. इसी प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बूंदी में भी पार्टी कार्यालय का लोकार्पण किया.

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वे जब भी बाड़मेर दौरे पर आएंगे तो भाजपा कार्यालय में एक घंटे की जनसुनवाई करेंगे. इस दौरान हर कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह कार्यालय पार्टी के भविष्य की रूपरेखा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह कार्यालय घर है. कार्यकर्ता अपने घर में आकर भविष्य की रूपरेखा बनाएंगे और पार्टी को मजबूत बनाने में यह कार्यालय बेहद मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यहां कभी भी आकर पदाधिकारियों को अपनी समस्याएं बता सकेंगे.

पढ़ें: नितिन नबीन का राजस्थान दौरा: एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष अनंत राम बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित हुआ. इस अवसर पर चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह इंदा समेत बड़ी संख्या में नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बूंदी में भी पार्टी कार्यालय का लोकार्पण: भाजपा को बूंदी में सोमवार को स्थायी जिला कार्यालय मिला. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे वर्चुअल माध्यम से कार्यकर्ताओं को समर्पित किया. इस मौके पर भीलवाड़ा-हिंडोली सांसद दामोदर अग्रवाल, पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, ओमप्रकाश शर्मा, जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा व जिला प्रभारी गोपाल लाल कुमावत मौजूद रहे. जिला प्रभारी कुमावत ने कहा कि पहले बैठकें घरों या अस्थायी जगहों पर होती थीं. अब कार्यकर्ताओं को साझा मंच और छत मिल गई है. दोनों जिलों में कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और आत्मीय स्वागत से माहौल को गरमाया. सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संबोधन सुने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया.

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