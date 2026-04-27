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राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन ने टोंक में भाजपा कार्यालय का किया लोकार्पण, बोले- कार्यकर्ता शॉर्टकट से बचें

टोंक में भाजपा कार्यालय का उद्धाटन करते नितिन नबीन ( ETV Bharat Tonk )

टोंक: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहे. उन्होंने टोंक जिला मुख्यालय पर जिला भाजपा कार्यालय का लोकार्पण किया. इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सलाह दी कि राजनीति में शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि यह लॉन्ग रन है, जिसमें स्टैमिना का टेस्ट होता है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकने का काम किया, जबकि मोदी सरकार मां-बहनों के सम्मान के लिए काम कर रही है. नितिन ने पश्चिम बंगाल में 4 मई को कमल खिलाने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय ईंट-मिट्टी से नहीं, बल्कि संकल्प का केंद्र है. इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल ने सचिन पायलट को 'टोंक का बहरूपिया विधायक' बताया. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, 'मैं पहली बार विधायक बना, उस समय वर्ष 2006 में मुझे राजस्थान आने का मौका मिला. राजस्थान की धरती बलिदान की भूमि है. यहां के लोग मातृभूमि के लिए सिर कटाना गौरव समझते हैं, सिर झुकाना नहीं.' उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यालय ईंट, पत्थर व मिट्टी से बना कार्यालय नहीं, बल्कि संकल्प का केंद्र है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. सरकार राष्ट्रवाद को मजबूत करते हुए अंतिम व्यक्ति के बारे में सोच रही है. नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है. देश के 21 राज्यों में हमारी सरकार है. यह दिन इतना आसान नहीं है. इस क्षण को लाने के लिए हमारे हजारों-लाखों कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी व परिश्रम दिया है. मोदी पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं. आज देश में 600 से अधिक जिलों में भाजपा कार्यालय हैं. ये कार्यकर्ताओं के विचारों को आगे बढ़ाने के कार्यालय हैं. टोंक में कार्यक्रम को संबोधित करते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन (ETV Bharat Tonk) पढ़ें: नितिन नबीन का राजस्थान दौरा: एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने किया स्वागत, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम