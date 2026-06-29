राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मांगी राजस्थान कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट, पूछा-कसौटी पर कितने खरे उतरे
6 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है.सात दिन में राज्य के सह प्रभारियों को देनी होगी रिपोर्ट.
Published : June 29, 2026 at 3:15 PM IST
जयपुर: देशभर में संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशभर में कांग्रेस कमेटियों के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश से लेकर ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के कामकाज का आंकलन की तैयारी शुरू की. पार्टी हाईकमान ने सभी राज्यों के सह प्रभारियों को अपने प्रभार वाले राज्यों के संगठनात्मक कामकाज को कसौटी पर परखने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तैयार करने को कहा. पार्टी हाईकमान की ओर से तमाम सह प्रभारियों को 6 बिंदुओं पर प्रदेश लेवल से लेकर जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर तक के संगठनात्मक कामकाज और गतिविधियों की रिपोर्ट बनाने को कहा है.
जल्द सौंप देंगे रिपोर्ट : राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीवी राव का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने अपने-अपने प्रभार वाले राज्यों में सभी सह प्रभारियों को 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है. राजस्थान कांग्रेस के तीन सह प्रभारी हैं. हमने लगभग रिपोर्ट तैयार कर ली. जल्दी ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप देंगे. पार्टी अध्यक्ष ने जिस तरह से संगठन सृजन अभियान के जरिए जिला अध्यक्षों का चयन किया है तो उससे पार्टी को मजबूती ही मिली है. अब जिस तरह से 6 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश से लेकर मंडल, बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है. इससे भी पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूती मिलेगी क्योंकि जो अच्छा काम करेंगे उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.
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6 प्वाइंटस, जिन पर तैयार हो रही रिपोर्ट
- संगठनात्मक पूर्णता: पार्टी नेताओं का कहना है, संगठनात्मक पूर्णता के तहत रिपोर्ट में प्रदेश, जिला, ब्लॅाक, मंडल कार्यकारिणी का गठन और संख्या का जिक्र होगा. इसी तरह ग्राम पंचायत, पोलिंग बूथ समितियों का गठन और उनकी संख्या, बूथ लेवल एजेंट और संख्या की रिपोर्ट तैयार करनी है.
- जिम्मेदारियों का आवंटन: प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियो को क्या-क्या जिम्मेदारियां दी गई थी. उन्होंने उन कार्यों को पूर्ण किया या नहीं. इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी की रीति- नीति और कल्चर की ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में दो-दो मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति होनी थी. उनकी नियुक्ति हुई या नहीं, हुई तो कितने पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया.
- संगठनात्मक अनुशासन: सह प्रभारियों को रिपोर्ट बनानी है कि जिला, ब्लॉक और मंडल स्तर पर हर महीने एक बैठक होनी थी. क्या बैठकें निरंतर हो रही है या नहीं, अगर नहीं हो रही तो क्या कारण हैं.
- कनेक्ट सेंटर्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट: इसके जरिए जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के 3 महीने के कामकाज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार होनी है. इन्हें प्रतिदिन अपने काम की रिपोर्ट कनेक्ट पोर्टल पर सबमिट करनी होती है. क्या डीसीसी, बीसीसी और मंडल अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं या नहीं और कर रहे हैं तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है या नहीं.
- कांग्रेस कनेक्ट प्लेटफार्म: सह प्रभारियों को यह भी रिपोर्ट तैयार करनी है कि जिला, ब्लाक और मंडल स्तर पर जो-जो कार्य दिए थे, वो कार्य पूर्ण हुई या नहीं, उनकी परफॉर्मेंस कनेक्ट प्लेटफार्म से ही तय होगी.
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सह प्रभारियों को एक सप्ताह का समय: पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सह प्रभारियों को अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट एक सप्ताह में देने के निर्देश दिए हैं. सह प्रभारी इस काम को इतने गोपनीय तरीके से कर रहे है कि पीसीसी पदाधिकारियो तक को भी भनक नहीं है.
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