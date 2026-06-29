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राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने मांगी राजस्थान कांग्रेस के कामकाज की रिपोर्ट, पूछा-कसौटी पर कितने खरे उतरे

जयपुर: देशभर में संगठन सृजन अभियान के जरिए जिलाध्यक्षों का चयन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशभर में कांग्रेस कमेटियों के कामकाज, संगठनात्मक गतिविधियों और प्रदेश से लेकर ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के कामकाज का आंकलन की तैयारी शुरू की. पार्टी हाईकमान ने सभी राज्यों के सह प्रभारियों को अपने प्रभार वाले राज्यों के संगठनात्मक कामकाज को कसौटी पर परखने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट तैयार करने को कहा. पार्टी हाईकमान की ओर से तमाम सह प्रभारियों को 6 बिंदुओं पर प्रदेश लेवल से लेकर जिला, मंडल और ब्लॉक स्तर तक के संगठनात्मक कामकाज और गतिविधियों की रिपोर्ट बनाने को कहा है.

जल्द सौंप देंगे रिपोर्ट : राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीवी राव का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने अपने-अपने प्रभार वाले राज्यों में सभी सह प्रभारियों को 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए. इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है. राजस्थान कांग्रेस के तीन सह प्रभारी हैं. हमने लगभग रिपोर्ट तैयार कर ली. जल्दी ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट सौंप देंगे. पार्टी अध्यक्ष ने जिस तरह से संगठन सृजन अभियान के जरिए जिला अध्यक्षों का चयन किया है तो उससे पार्टी को मजबूती ही मिली है. अब जिस तरह से 6 बिंदुओं के आधार पर प्रदेश से लेकर मंडल, बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है. इससे भी पार्टी को ग्रास रूट पर मजबूती मिलेगी क्योंकि जो अच्छा काम करेंगे उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा.

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6 प्वाइंटस, जिन पर तैयार हो रही रिपोर्ट