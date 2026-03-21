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किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक बोले- सरकारी सुरक्षा नहीं मिली तो जयंत की सेफ्टी करेंगे किसान

जयंत चौधरी की सेफ्टी को लेकर किसान यूनियन में गहराई चिंता. ( Etv Bharat )