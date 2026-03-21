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किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक बोले- सरकारी सुरक्षा नहीं मिली तो जयंत की सेफ्टी करेंगे किसान

जयंत चौधरी को धमकी मिलने के बाद किसान नेताओं में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता.

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जयंत चौधरी की सेफ्टी को लेकर किसान यूनियन में गहराई चिंता. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 3:23 PM IST

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शामली: राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और वर्तमान सांसद जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद किसानों में खासा नाराजगी है. धमकी मिलने पर गंभीर चिंता जताते हुए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक ने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो खुद की टीम बनाकर जयंत को दिलाएंगे सुरक्षा.

बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और वर्तमान सांसद जयंत चौधरी को शुक्रवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी. जिसमें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के इस्माइल नाम के युवक का नाम सामने आया है. जिसके खिलाफ नई दिल्ली के तुगलक रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

सवित मलिक, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Video Credit; Savit Malik)

वहीं, सवित मलिक ने भी गंभीर चिंता जाहिर की है और उन्होंने अनाउंस किया है कि सांसद जयंत चौधरी को धमकी मिलना बहुत खतरनाक है. ये धमकी न केवल जयंत चौधरी के व्यक्तिगत जीवन पर हमला है, बल्कि पूरे किसान समुदाय और उसके नेतृत्व पर सीधा प्रहार है.

उन्होंने कहा, यदि केंद्र एवं राज्य सरकार जयंत को पूरी सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहती है तो किसान यूनियन अपने किसानों की एक प्रशिक्षित सुरक्षा टीम भेजकर उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगी. उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि किसानों के नेता की रक्षा करना संवैधानिक कर्तव्य है, जिसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

ये भी पढ़ें: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को मिली धमकी; जाट समाज और रालोद समर्थकों में आक्रोश

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