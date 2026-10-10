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चिट्ठियोंं से डिजिटल सेवाओं तक का सफर, एक छत के नीचे आधार, पासपोर्ट, बैंकिंग और बचत की सुविधाओं का लाभ

चिट्ठियोंं से डिजिटल सेवाओं तक का सफर ( Etv Bharat )

वाराणसी : समय के साथ पोस्ट ऑफिस का स्वरूप भी पूरी तरीके से बदल गया है. अब पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्टियां पहुंचने का जरिया नहीं है बल्कि आज यह लोगों की बचत का एक बड़ा साधन बन चुका है. जी हां, हर वर्ष 10 अक्टूबर को "राष्ट्रीय डाक दिवस" मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डाक से जुड़े लोगों का सम्मान करना और डाक की सुविधाओं को जन-जन तक पहुंचना है. इसके तहत 9 से 15 अक्टूबर तक विशेष सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि बचत के मामले में पोस्ट ऑफिस लोगों की कितनी मदद कर रहा है और वह कौन सी योजनाएं हैं जिसके जरिए आप भी अपनी बचत कर सकते हैं?







प्रसाद से लेकर गंगाजल तक लोगों के पास पहुंच रहा : समय के साथ सिर्फ पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंगों में बदलाव नहीं आया है बल्कि, यहां मिलने वाली सुविधाएं भी अब किसी निजी बैंक से कम नहीं हैं. पोस्ट ऑफिस पर लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. ग्राहक स्पीड पोस्ट करना चाहें या फिर अपना खाता खुलवाना चाहें या आधार कार्ड में संशोधन करना हो पासपोर्ट से जुड़ी कोई दिक्कत हो, हर समस्या का समाधान पोस्ट ऑफिस आपको देता है. इसके साथ ही पोस्ट ऑफिस के पार्सल के जरिए बाबा विश्वनाथ का प्रसाद और गंगाजल भी लोगों तक पहुंचता है. लोग घर बैठे इससे मंगा भी सकते हैं.





चिट्ठियोंं से डिजिटल सेवाओं तक का सफर (Video credit: ETV Bharat) ईटीवी भारत की टीम ने विभिन्न योजनाओं के जरिए पोस्ट ऑफिस से लाभ लेने वाले लोगों से बातचीत की. इसको लेकर लाभार्थी डॉ. धीरेंद्र कुमार पांडे बताते हैं कि समय के साथ पोस्ट ऑफिस में बड़ा परिवर्तन आया है. पहले हम लोग देखते थे कि डाकिया सिर्फ हमारी पोस्ट लाने का काम करते थे. लेकिन अब पोस्ट ऑफिस किसी निजी बैंक से कम नहीं है. वह बताते हैं कि यहां पर वेटिंग के लिए कैफे एरिया बनाया गया है. यही नहीं सुविधाओं की बात करें तो बाकी बैंकों की तरह लंबी-लंबी लाइन नहीं लगती. अब कर्मचारियों का व्यवहार भी बदल गया है और आसानी से हर काम हो जाता है. पेंशन से जुड़ी कोई योजना का लाभ लेना हो या फिर कोई बचत करना हो, पोस्ट ऑफिस लोगों के लिये बेहतर जरिया बन गया है. समय के साथ अब पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं सकारात्मक असर डाल रही है और सेविंग भी अच्छी होती है.









पोस्ट ऑफिस आए रोहित गुप्ता बताते हैं कि अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. "सुकन्या समृद्धि योजना" हर बेटी के पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट योजना है. इसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने पैसा जमा कर देते हैं. इसको जमा करना न ही बोझ समझ में आता है ना ही किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है. पोस्ट ऑफिस (Photo credit: ETV Bharat) वह कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस की सुविधा बहुत अच्छी हुई है. यहां डिजिटल पेमेंट भी हो जाता है और यहां एक बात का सुकून रहता है कि बाकी बैंकों की तरह कोई अननेसेसरी फाइन या फिर किसी तरीके का पेमेंट कट नहीं होता, बल्कि जो वास्तविकता है सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम होता है, इसलिए हम लोग पोस्ट ऑफिस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और अभी बचत के लिए सबसे अच्छा जरिया है.







"जेन जी" भी कर रहे सेविंग : खास बात ये है कि अब बड़ों के साथ जेन जी भी पोस्ट ऑफिस से सरोकार रख रहे हैं और वह भी उसका लाभ ले रहे हैं. आधार कार्ड अपडेट कराने आई एक छात्रा ने बताया कि अब हमें यहां वहां भटकना नहीं पड़ता, इसलिए हम पोस्ट ऑफिस आते हैं. आधार में नंबर करेक्ट करना हो या फिर हमें अपनी सेविंग करना हो, हमारे लिए यह बहुत अच्छा ऑप्शन है. "सेविंग के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन" : डाक घर आईं वंशिका कहती हैं कि हम स्टूडेंट हैं और हमें छोटे-छोटे पैसे मिलते हैं. ऐसे में हमारी पॉकेट मनी से हमारी सेविंग हो यह हमारे लिए बहुत अच्छा है. सबसे आसान बात यह है कि हमारे लिए इजी एक्सेसिबिलिटी है. प्राइवेट बैंक की तरह किसी तरीके का कोई लंबा चौड़ा कोरम नहीं है. किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं है. यहां के लोग भी बहुत मिलनसार रहते हैं. वह बताती हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, तो हमको और जानकारी भी मिलती है. अभी देखें तो बैंक से बेहतर पोस्ट ऑफिस और सेविंग के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है.

पोस्ट ऑफिस में योजनाएं (Photo credit: ETV Bharat)

हर उम्र के लिए है बचत योजना : बता दें कि इन पोस्ट ऑफिस में बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए हर वर्ग उम्र के लोगों के लिए सेविंग का अच्छा ऑप्शन है. अगर कोई स्टूडेंट है तो वह अपनी सेविंग करके किसान विकास पत्र खरीद सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बना सकता है. जहां पर छोटी-छोटी धनराशि जमा करके वह लाभ ले सकता है. इन योजनाओं का मिल रहा लाभ : वहीं, यदि कोई रिटायर्ड व्यक्ति है तो वह पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना का लाभ ले सकता है. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कर सकता है या फिर किसान विकास पत्र भी ले सकता है. सामान्य व्यक्ति राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र व अन्य योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. इन दिनों लोग पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, किसान विकास-पत्र, पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ज्यादा लाभ लाभ ले रहे हैं.







पोस्ट ऑफिस की 6 डिमांडिंग योजनाएं



सुकन्या समृद्धि योजना : "सुकन्या समृद्धि योजना" केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक बचत योजना है. जिसमें 10 साल से कम आयु की बालिका के लिए माता-पिता द्वारा उसका खाता खोला जा सकता है. ये केवल लड़कियों के लिए होता है, जिसमें एक परिवार से दो बेटियों को इसका लाभ मिलता है. इसमें खाता खोलने के बाद 15 साल तक के लिए पैसा जमा किया जाता है. जब यह खाता 21 साल की अवधि के बाद मैच्योर हो जाता है. तब या फिर लड़की की 18 वर्ष की आयु के बाद शादी होने पर इसे बंद किया जा सकता है. काशी विद्यापीठ में उप डाकघर (Photo credit: ETV Bharat) इस योजना में 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन या शादी के लिए 50 फीसदी तक राशि निकाली जा सकती है. इसमें जमा की गई सभी राशि इनकम टैक्स के तहत छूट में रहती है. इस खाते को किसी भी नजदीकी डाकघर, सरकारी या प्राइवेट बैंक में भी खुलवाया जा सकता है. इसमे हर साल न्यूनतम ढाई सौ रुपए से डेढ़ लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जिसमें 8.2 फीसदी का वार्षिक ब्याज दर मिलता है.





