राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस: दिल्ली को ठोस 'एनवायरमेंटल प्लान' की जरूरत, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

तेजी के साथ बढ़ रही आबादी से बढ़ रहा प्रदूषण : पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बड़ी तेजी के साथ आबादी बढ़ रही है. उस तेजी के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ रहा है. मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दिल्ली की आबादी 50 लाख हुआ करती थी तब एक टन कूड़ा निकलता था. आज दिल्ली की आबादी करोड़ों में पहुंच चुकी है और जो कचरा है वह 10 से 15000 टन निकलता है. यह सब प्रदूषण ही है.

दिल्ली को जरूरत एक एनवायरमेंटल प्लान की : डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि अब दिल्ली को जरूरत है एक एनवायरमेंटल प्लान की. हमने बहुत मास्टर प्लान देख लिए, लेकिन अब पर्यावरण के लिए ठोस पहल की जरूरत है. दिल्ली में हमें होने वाले प्रदूषण पर ध्यान देना होगा और इसकी रोकथाम के उपाय मजबूती से करने होंगे. प्रदूषण को रोकना हम सबकी पहली जिम्मेदारी रहे इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी. उन्होंने कहा कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपना योगदान जरूर देंगे.

प्रदूषण दिल्ली- एनसीआर के लिए हर साल की समस्या: प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर के लिए हर साल की समस्या बन गया है. इसके स्थाई समाधान को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. अनिल गुप्ता कहते हैं कि हमें अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर स्ट्रांग थिंकिंग की जरूरत है. हमें यह सोचना होगा कि दिल्ली का एक्यूआई 300 से 400 और 500 तक पहुंच जाता है. उसका पार्टिकुलर मैटर जो पीएम 2.5 है वह 800 और 1000 तक चला जाता है. यह सभी के लिए बहुत खतरनाक है.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है. यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी जो साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरम्यानी रात को हुई थी. उसके पीड़ितों की याद में मनाया जाता है. इस दिवस का उद्देश्य लोगों में प्रदूषण नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और स्वच्छ और स्वस्थ्य वातावरण को बढ़ावा देना है. इसी वर्ष 2025 के लिए थीम हरित भविष्य के लिए सतत जीवन है, जो प्रदूषण को खत्म करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है.

कंस्ट्रक्शन वर्क एंड डिमोलिशन वेस्ट पर ध्यान देना होगा : डॉ. अनिल गुप्ता ने आगे कहा कि दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला सबसे ज्यादा आबादी घनत्व वाला जिला है, वहां भी प्रदूषण बड़ी समस्या है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, बायो मेडिकल वेस्ट हर तरह के वेस्ट के नियंत्रण पर ध्यान देना होगा. यह सब प्रदूषण का कारण बनते हैं. हमें अब एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि आगे जो भी बिल्डिंग बने जो भी कंस्ट्रक्शन हो वह प्रदूषण से मुक्त हो और पर्यावरण को ध्यान में रखकर हो.

स्वच्छ हवा और पानी की किल्लत : डेवलपमेंट प्लान देखिए जिस तरीके से पापुलेशन का ग्रोथ हुआ है उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो करीब यहां 24 से 25 स्क्वायर मीटर का जनसंख्या घनत्व है. यहां आज लोगों को स्वच्छ हवा की किल्लत है लोगों को स्वच्छ पानी की किल्लत है. जिस तरीके से वेस्ट जेनरेशन हो रहा मुझे याद है एक समय में दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है जो पहले बहुत कम नजर आता था, आज रीडेवलपमेंट इतनी हो रही है कि वह भी लाखों टन में आ गया है.

वेस्ट वेल्थ टू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने की जरूरत : अब सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का समय है. अब वेस्ट वेल्थ टू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने का समय है. क्योंकि अगर प्रकृति ही नहीं बचेगी तो प्रकृति में रहने वाला इंसान, जानवर या पेड़ पौधे कैसे बच पाएंगे.सबको प्रदूषण से नुकसान है. दिल्ली सरकार द्वारा मियांबाकी विधि से दो जंगल बनाने की बात हो रही है. अच्छी बात है. सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि कब गाड़ियां कम करनी हैं, ग्रीन कवर बढ़ाना है, वायु की शुद्धता कैसी होगी.

दिल्ली को जरूरत 1400 एमजीडी पानी की, मिल रहा 950 एमजीडी : आज दिल्ली को जरूरत है करीब है 1350 से 1400 एमजीडी पानी की. पानी मिल रहा है 950 एमजीडी. राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के अवसर पर हमें यह सोचना होगा कि अब बीमारी होने के बाद इलाज नहीं करना है बल्कि बीमारी न हो इसके लिए काम करना है.



प्रदूषण से हार्ट अटैक का खतरा, इम्यून सिस्टम होता है कमजोर: गिरधर ज्ञानी

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया (एएचपीआई) के महानिदेशक डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक बड़ी गंभीर समस्या बनता जा रहा है. दुर्भाग्य यह है कि वर्षों से हम अब तक यह नहीं पता लगा सके हैं कि दिल्ली में हर साल अक्टूबर में यह प्रदूषण क्यों होता है. उसकी अभी तक निश्चित तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

प्रदूषण का डायरेक्ट इंपैक्ट फेफड़ों के ऊपर होता है : यह बात सबको पता है कि प्रदूषण का डायरेक्ट इंपैक्ट फेफड़ों के ऊपर होता है. बच्चों में फेफड़े का अधूरा विकास और बार-बार इन्फेक्शन होना. यह एक समस्या है जो कि हमारे फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है. डिफरेंट स्पेशियालिटीज के विशेषज्ञों की बात करें तो दिल और इसकी वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है. हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. दिल की धड़कन बढ़ सकती है. नर्वस सिस्टम के ऊपर थकान, डिप्रैशन, एंजायटी और बच्चों के दिमाग के विकास पर भी इसका असर पड़ता है. रक्त प्रणाली में खून में थक्के बनने की क्षमता कम होती है और एनीमिया का भी खतरा बनता है.

शरीर के विकास संबंधी समस्याएं प्रदूषण के कारण : डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने बताया कि गर्भावस्था और प्रजनन स्वास्थ्य में भी इसका बड़ा इंपैक्ट पाया जाता है. समय से पहले प्रसव होना, कम वजन के बच्चे होना और बच्चों के विकास संबंधी समस्याएं प्रदूषण के कारण हो सकती हैं. प्रदूषण से हार्ट की ब्लड फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो सकती है. रंगत खराब होना, आंखों के ऊपर जलन, पानी आना, आंखों में एलर्जी होना और फाइनली मैं कहूंगा कि इम्यून सिस्टम का खराब होनाहै, जिससे बार-बार सर्दी खांसी में इंफेक्शन होता है. वैक्सीनेशन का असर कम होता है और शरीर में शुगर को बढ़ा सकता है. इसलिए जब तक इसका सही निदान और कारण अवेलेबल नहीं है, हम इसका समाधान नहीं पा सकते हैं. हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और प्रदूषण से बचाव करना चाहिए. यही बात इंपॉर्टेंट है.

