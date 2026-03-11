ETV Bharat / state

नेशनल खिलाड़ी आशा मालवीय को DGP ने किया सम्मानित; साइकिल से तय किया 64,000 KM का सफर

लखनऊ: ​उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में बुधवार को एक खास मुलाकात हुई. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण से नेशनल लेवल की एंड्योरेंस साइक्लिस्ट, पर्वतारोही (mountaineer) और मोटीवेशनल खिलाड़ी आशा मालवीय ने भेंट की. डीजीपी ने उनके अदम्य साहस और समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

64,000 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंची: ​मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के नटराम गांव की रहने वाली आशा मालवीय, अब तक अपने विभिन्न अभियानों के माध्यम से 64,000 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा पूरी कर चुकी हैं. उनकी इस लंबी यात्रा का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, धैर्य और राष्ट्रीय एकता की भावना को देशभर में प्रोत्साहित करना है. शिष्टाचार भेंट के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए, बताया कि कैसे दृढ़ संकल्प के साथ कठिन परिस्थितियों को पार किया जा सकता है.