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राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस : नागौर से शुरू पंचायत राज ने गांव तक पहुंचाई सत्ता, आरक्षण से बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

नागौर से शुरू हुआ पंचायत राज ने सत्ता को गांव तक पहुंचाया. आरक्षण ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की. देखिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट...

Women Representation
पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत किया... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 6:34 AM IST

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जयपुर: देश में महिला आरक्षण को लेकर सियासत भले ही तेज हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नई नहीं है. खासकर ग्रामीण भारत में पंचायत राज व्यवस्था के जरिए महिलाओं को लंबे समय से नेतृत्व का अवसर मिलता रहा है. हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इसी लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करने का प्रतीक है.

हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने की राजनीति देखने को मिली, जहां कांग्रेस इसे अपनी पहल बता रही है तो वहीं भाजपा इसे लागू कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. हालांकि, डिलिमिटेशन विवाद के बाद यह मुद्दा कुछ शांत हुआ, लेकिन महिला आरक्षण पर बहस जारी है.

जानकारों ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण पहले ही मिल चुका है. यह व्यवस्था 73rd Constitutional Amendment Act के तहत 1993 से लागू हुई, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत किया. इस संशोधन के बाद पंचायत चुनाव नियमित हुए, ग्राम सभा को अधिकार मिले और महिलाओं सहित एससी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया.

राजस्थान सहित कई राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक किया गया, जिससे लाखों महिलाएं सरपंच और पंच बनीं. इन महिलाओं ने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर विकास की दिशा बदली है. पंचायत राज की नींव 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों से पड़ी और 1959 में राजस्थान का नागौर जिले से इसकी औपचारिक शुरुआत हुई. आज यह व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी बन चुकी है.

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प्रशासन और विकास का मजबूत आधार : हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की याद दिलाता है. यह दिन उस व्यवस्था का प्रतीक है, जिसने सत्ता को गांवों तक पहुंचाकर जमीनी स्तर पर विकास और भागीदारी को नई दिशा दी है. पंचायत राज ने न केवल प्रशासन को विकेंद्रीकृत किया, बल्कि महिलाओं और कमजोर वर्गों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया.

NATIONAL PANCHAYATI RAJ DAY
पंचायत राज की कहाँ से हुई शुरुआत ? जानिए... (ETV Bharat GFX)

भारत में पंचायत राज की आधुनिक अवधारणा को मजबूती 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों से मिली. इस समिति ने ग्रामीण स्वशासन के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था- ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का सुझाव दिया. इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर से देश में पहली बार पंचायत राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत हुई, जिससे राजस्थान इस प्रणाली का अग्रदूत बना.

नागौर के स्थानीय राजनीति के जानकार सरजीत चौधरी बताते हैं कि यह व्यवस्था गांवों को निर्णय प्रक्रिया में सीधी भागीदारी देने की ऐतिहासिक पहल थी. इसने ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत नींव प्रदान की. पंचायतों को वास्तविक संवैधानिक शक्ति 73rd Constitutional Amendment Act के बाद मिली, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ.

इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनाव अनिवार्य किए और ग्राम सभा को निर्णय का केंद्र बनाया. साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर ग्रामीण विकास को समावेशी बनाया. चौधरी ने कहा कि पंचायत राज महिलाओं को मिले आरक्षण ने सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किया है. कुछ चुनौतियां पुरुष मानसिकता के लिहाज से जरूर रही, लेकिन शिक्षा के बढ़ते स्तर ने चुनौती को अवसर के तौर पर आगे बढ़ाया.

National Panchayati Raj Day
पंचायती राज व्यवस्था का असर (ETV Bharat GFX)

पंचायत राज में महिला प्रतिनिधियों की चुनौतियां : पंचायत राज व्यवस्था ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिला प्रतिनिधियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके प्रभावी नेतृत्व को प्रभावित करती हैं. सरजीत चौधरी कहते हैं कि सबसे प्रमुख समस्या 'सरपंच पति' की प्रवृत्ति है, जिसमें कई स्थानों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं. इससे महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण प्रभावित होता है.

इसके अलावा, कई महिला प्रतिनिधियों के पास प्रशासनिक अनुभव और तकनीकी जानकारी की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण सरकारी योजनाओं को समझने और लागू करने में कठिनाई आती है. सामाजिक स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच और रूढ़िवादी परंपराएं भी महिलाओं के स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा डालती हैं. कई बार उन्हें अपने ही समुदाय में विरोध का सामना करना पड़ता है.

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सरपंच संघ के पदाधिकारी अधिकारियों को समस्या बताते हुए (फोटो सोर्स: सरपंच संघ)

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पंचायत स्तर पर सीमित बजट और संसाधनों की कमी भी विकास कार्यों को प्रभावित करती है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बाधित होता है, साथ ही स्थानीय राजनीति और दबाव समूह भी कई बार महिला प्रतिनिधियों के निर्णयों पर असर डालते हैं. चौधरी कहते हैं कि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन शिक्षा, जागरूकता और अनुभव के साथ महिलाएं तेजी से सशक्त हो रही हैं. आज कई महिला प्रतिनिधि स्वतंत्र रूप से पंचायतों का संचालन कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिससे पंचायत राज व्यवस्था अधिक समावेशी और मजबूत बन रही है.

महिलाओं की भागीदारी ने उसे नई दिशा दी : पंचायत राज व्यवस्था आज केवल प्रशासनिक ढांचा नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन चुकी है. महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस व्यवस्था को संवेदनशील और समावेशी बनाया है. इससे यह साबित होता है कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और उसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो विकास अधिक प्रभावी और संतुलित होता है.

National Panchayati Raj Day
खेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच स्थानीय लोगों के साथ (फोटो सोर्स : सरपंच ऐश्वर्या)

जिला प्रमुख रह चुकीं सरिता गैना कहती हैं कि इस व्यवस्था में सबसे बड़ा और परिवर्तनकारी कदम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना रहा. शुरुआत में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में राजस्थान सहित कई राज्यों में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया. इसका परिणाम यह हुआ कि लाखों महिलाएं पंच और सरपंच के रूप में नेतृत्व की भूमिका में सामने आईं. इससे न केवल निर्णय प्रक्रिया में विविधता आई, बल्कि गांवों के विकास की प्राथमिकताएं भी बदली.

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राजस्थान के कई इलाकों में इसका सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. देव डूंगरी जैसे गांवों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने पंचायतों को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है. हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी बनी हुई है. कई स्थानों पर 'सरपंच पति' की प्रवृत्ति अब भी देखने को मिलती है, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की जगह उनके परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं. इसके अलावा, कई महिलाओं को प्रशासनिक अनुभव और प्रशिक्षण की कमी का सामना करना पड़ता है. सामाजिक दबाव और पारंपरिक सोच भी उनके स्वतंत्र नेतृत्व में बाधा बनते हैं.

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खेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच स्थानीय लोगों के साथ (फोटो सोर्स : सरपंच ऐश्वर्या)

चुनौतियों के बीच बदलाव की नई तस्वीर : पंचायत राज व्यवस्था में शुरुआती दौर में 'सरपंच पति' जैसी चुनौतियां देखने को मिलीं, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजन निर्णय लेते थे, लेकिन समय के साथ स्थिति बदली और महिलाओं ने खुद प्रशासन की जिम्मेदारी संभालनी शुरू की. आज ग्रामीण भारत में महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. उनकी बढ़ती भागीदारी ने पंचायतों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है.

खेड़ी ग्राम पंचायत सरपंच ऐश्र्वर्य सिंह राठौड़ का कहना है कि अब महिलाएं केवल नाम की प्रतिनिधि नहीं हैं, बल्कि स्वयं प्रशासन चला रही हैं. वे योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर जनसुनवाई तक हर स्तर पर भाग ले रही हैं. आज बड़ी संख्या में शिक्षित महिलाएं चुनाव जीतकर पंचायतों में पहुंच रही हैं, जिससे नेतृत्व की गुणवत्ता भी बढ़ी है. सरिता गैना कहती है शुरुआत में पति सरपंच, पति प्रधान, पति जिला प्रमुख जैसे चुनौतियां थी, क्योंकि पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं थीं, लेकिन अब समय बदल गया. राजनीति में पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या बढ़ी जो बहुत अच्छे से शासन चला रही हैं. राठौड़ ने कहा कि यदि विधानसभा और लोकसभा स्तर पर भी महिलाओं को प्राप्त आरक्षण मिले, तो शासन व्यवस्था और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जनहितकारी बन सकती है.

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