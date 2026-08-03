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राष्ट्रीय अंगदान दिवस: आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में बनेगा ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, जागरूकता बढ़ाने पर जोर

विकसित देशों की तुलना में भारत में अंगदान की दर काफी कम है. इसके लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.

Governor Bagde addressing the function
समारोह को संबोधित करते राज्यपाल बागडे (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 3, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सोमवार को आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम में अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और प्रदेश में अंग प्रत्यारोपण की सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया. आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जल्द ही ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर स्थापित किया जाएगा. इसके शुरू होने से ब्रेन-डेड मरीजों से अंगों के सुरक्षित संरक्षण, समन्वय और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा.

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने कहा कि अंगदान केवल चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. किसी व्यक्ति के ब्रेनडेड के बाद उसके अंग कई लोगों को नया जीवन दे सकते हैं. मुख्य अतिथि बागडे ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर युवाओं से अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाने को कहा. उन्होंने कहा कि भारत में चिकित्सा सुविधाओं में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अंगदान को लेकर लोगों में अभी भी अपेक्षित स्तर की जागरूकता नहीं है. विकसित देशों की तुलना में भारत में अंगदान की दर काफी कम है. लाखों मरीज ऐसे हैं जिन्हें नया जीवन देने के लिए किसी न किसी अंग की आवश्यकता होती है. इस मौके पर अंगदान के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया.

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आधुनिक होगा सेंटर: प्रिंसिपल डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि प्रस्तावित ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इससे अंगों के संग्रहण, संरक्षण और समयबद्ध परिवहन की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा. चिकित्सा संस्थानों के साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी अंगदान अभियान की सफलता के लिए बेहद आवश्यक है. ब्रेन-डेथ की स्थिति में व्यक्ति के कई महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित रूप से दान किए जा सकते हैं. इससे कई गंभीर मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है.

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