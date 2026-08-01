नेशनल ओरल हेल्थ डे: सिर्फ मुस्कान ही नहीं, संपूर्ण सेहत की चाबी हैं स्वस्थ दांत, जानिए डॉक्टर्स की राय
'नेशनल ओरल हेल्थ डे' पर जानिए कैसे सही देखभाल और समय पर जांच से दांतों की बीमारियों और ओरल कैंसर से बचा जा सकता है.
Published : August 1, 2026 at 8:10 AM IST
बीकानेर : हमारी दिनचर्या में चेहरे की सुंदरता, आत्मविश्वास और एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में मुस्कान की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. इस खूबसूरत मुस्कान के पीछे छिपे आपके दांत और मसूड़े केवल चेहरे का आकर्षण बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं? चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, स्वस्थ दांत हमारे बेहतर पाचन, स्पष्ट बोली, संतुलित पोषण और समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की मजबूत नींव होते हैं. दुर्भाग्य से, जब मुंह की नियमित सफाई और देखभाल को नजरअंदाज किया जाता है, तो एक छोटी सी अनदेखी आगे चलकर दांत टूटने, मसूड़ों की सड़न और यहां तक कि मुंह के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बन जाती है. इसी गंभीर विषय पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 1 अगस्त को देशभर में 'नेशनल ओरल हेल्थ डे' (National Oral Health Day) मनाया जाता है. भारत में बड़ी आबादी किसी न किसी दंत रोग से प्रभावित है, लेकिन समय पर जांच और सही देखभाल से इन समस्याओं से बचा जा सकता है.
बढ़ रहे रोगी : पीबीएम अस्पताल के दंत चिकित्सा विभाग के सीनियर डेमोस्ट्रेटर डॉ. जितेंद्र आचार्य ने बताया कि आधुनिक जीवनशैली, जंक फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन, तंबाकू एवं गुटखे की लत, धूम्रपान, अनियमित ब्रश करना तथा समय पर दंत चिकित्सक से जांच नहीं कराना, दांतों की बीमारियों के प्रमुख कारण हैं. डॉ. आचार्य ने स्पष्ट किया कि अधिकांश लोग रात में ब्रश न करने, अनियमित सफाई और दंत चिकित्सकों के पास नियमित रूप से न जाने की आदत से ग्रस्त हैं. लोग डॉक्टर के पास केवल तभी पहुंचते हैं जब दांत का दर्द असहनीय हो जाता है. जबकि सच्चाई यह है कि यदि शुरुआती चरण में ही नियमित रूप से जांच कराई जाए, तो दंत रोगों का इलाज बेहद आसान, सस्ता और दर्द रहित होता है. उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ओरल हेल्थ को समग्र स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है. मुंह की कई बीमारियां केवल दांतों तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि उनका प्रभाव हृदय रोग, मधुमेह, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं और शरीर के अन्य अंगों पर भी पड़ सकता है. इसलिए स्वस्थ जीवनशैली के लिए स्वस्थ मुंह और स्वस्थ दांत बेहद जरूरी हैं.
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) भी ओरल हेल्थ को मनुष्य के संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा मानता है. चिकित्सा अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि मुंह में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया केवल दांतों तक सीमित नहीं रहते. रक्त प्रवाह के माध्यम से ये बैक्टीरिया शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचकर हृदय रोग, डायबिटीज (मधुमेह), श्वसन संबंधी बीमारियों और गर्भवती महिलाओं में समय से पूर्व प्रसव जैसी गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ा देते हैं. इसलिए, एक स्वस्थ शरीर की कल्पना बिना स्वस्थ मुंह के नहीं की जा सकती. आचार्य ने बताया कि भारत में विभिन्न राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और स्वास्थ्य अध्ययनों के अनुसार दंत रोगों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. डॉ. आचार्य ने कहा कि ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि ओरल हेल्थ को लेकर अभी भी व्यापक जनजागरूकता की आवश्यकता है.
समय पर जांच ही बचाव : पीबीएम अस्पताल के सहायक आचार्य एवं दंत विशेषज्ञ डॉ. राजीव नारायण पुरोहित ने बताया कि दंत रोगों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये शुरुआती चरण में बिल्कुल दर्द रहित होते हैं. जब तक व्यक्ति को दर्द का अहसास होता है, तब तक संक्रमण दांत की नसों तक गहराई में पहुंच चुका होता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि लोगों में धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ रही है. डॉ. पुरोहित के अनुसार, आधुनिक दंत चिकित्सा में अब ऐसी तकनीकें उपलब्ध हैं कि दांत निकालने की नौबत बहुत कम आती है. स्केलिंग (दांतों की सफाई), रूट कैनाल ट्रीटमेंट (RCT), फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज, डेंटल इम्प्लांट, लेजर डेंटिस्ट्री और ऑर्थोडॉन्टिक (दांत सीधे करने के) उपचार की मदद से प्राकृतिक दांतों को जीवनभर सुरक्षित रखा जा सकता है. उन्होंने विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज रोगियों को हर छह महीने में डेंटल चेकअप कराने की सलाह दी है.
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स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हो ओरल हेल्थ की शिक्षा : निजी दंत चिकित्सक डॉ. कंचन पुरोहित ने बताया कि विकसित देशों की तुलना में भारत में दंत स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता की कमी है. यहां तक कि हमारे स्कूली शिक्षा तंत्र में सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य पर तो चर्चा होती है, लेकिन Oral Health के लिए कोई विशेष पाठ्यक्रम या पाठ्य सामग्री शामिल नहीं है. जबकि बचपन में खाई जाने वाली चॉकलेट, टॉफी और जंक फूड बच्चों के दूध के दांतों को समय से पहले खराब कर देते हैं. दूध के दांत ही आने वाले मजबूत स्थायी दांतों की नींव होते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा सर्वोपरि है.
बचाव ही सबसे प्रभावी उपचार : दंत विशेषज्ञों का कहना है नेशनल ओरल हेल्थ डे का संदेश है कि "स्वस्थ दांत, स्वस्थ मुस्कान और स्वस्थ भारत" केवल एक नारा नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की आधारशिला है. यदि प्रत्येक व्यक्ति बचपन से ही दांतों की देखभाल की आदत विकसित करे तो दंत रोगों का बोझ काफी हद तक कम किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है. ओरल हेल्थ केवल दांतों की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा विषय है. सही खानपान, नियमित ब्रशिंग, समय-समय पर दंत परीक्षण और तंबाकू से दूरी बनाकर अधिकांश दंत रोगों से बचा जा सकता है.
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